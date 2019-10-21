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Кубок Дэвиса

Медведев и Хачанов вошли в состав сборной России на Кубок Дэвиса

Финальная часть Кубка Дэвиса 2019 года пройдет в Мадриде в ноябре
Карен Хачанов, Даниил Медведев, Евгений Донской и Андрей Рублев EPA-EFE/PETER SCHNEIDER
Описание
Карен Хачанов, Даниил Медведев, Евгений Донской и Андрей Рублев
© EPA-EFE/PETER SCHNEIDER

ТАСС, 21 октября. Федерация тенниса России (ФТР) объявила состав на финальную часть Кубка Дэвиса, которая пройдет в Мадриде. Об этом сообщает пресс-служба ФТР.

В состав команды вошли Даниил Медведев (4-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов), Карен Хачанов (9), Андрей Рублев (22) и Евгений Донской (118).

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Сборная России сыграет с командами Испании и Хорватии в группе В, первый матч россияне проведут против испанцев 19 ноября. Каждая встреча будет состоять из одной парной и двух одиночных игр. В состав сборной Испании вошли Рафаэль Надаль (2), Роберто Баутиста-Агут (10), Пабло Карреньо-Буста (34), Фелисиано Лопес (59) и Марсель Гранольерс (113).

В финальной части турнира примут участие 18 сборных, которые будут поделены на шесть групп по три в каждой. В группе А сыграют команды Франции, Сербии и Японии, в группе С - Аргентины, Германии и Чили, в группе D - Бельгии, Австралии и Колумбии, в группе Е - Великобритании, Казахстана и Нидерландов, в группе F - США, Канады и Италии. Победители групп и две лучшие команды, которые займут вторые места, выйдут в 1/4 финала турнира. Полуфиналисты Кубка Дэвиса гарантируют себе участие в турнире 2020 года.

Финальная часть турнира пройдет в Мадриде с 18 по 24 ноября, призовой фонд составит $20 млн. Кубок Дэвиса проводится ежегодно с 1900 года, с 1979 года - под эгидой Международной федерации тенниса. Наибольшее число побед на турнире у сборной США (32), сборная России выигрывала трофей два раза (2002, 2006). Действующим победителем Кубка Дэвиса является сборная Хорватии.

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