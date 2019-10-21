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Лига чемпионов

Семин: соперник "Локомотива" по Лиге чемпионов "Ювентус" силен сейчас, как и 26 лет назад

Московский и туринский клубы играли в 1993 году, когда железнодорожников также тренировал Юрий Семин
Главный тренер ФК "Локомотив" Юрий Семин EPA-EFE/ALESSANDRO DI MARCO
Описание
Главный тренер ФК "Локомотив" Юрий Семин
© EPA-EFE/ALESSANDRO DI MARCO

ТУРИН /Италия/, 21 октября. /ТАСС/. Футбольный клуб "Ювентус" силен сейчас, как и 26 лет назад, когда играл в последний раз в еврокубках против "Локомотива". Такое мнение на пресс-конференции перед матчем команд в Лиге чемпионов высказал главный тренер железнодорожников Юрий Семин.

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15 сентября 1993 года "Локомотив" в первом матче 1/32 финала Кубка УЕФА в Болонье проиграл "Ювентусу" со счетом 0:3, голы забили Роберто Баджо (дважды) и Фабрицио Раванелли. Как и сейчас, главным тренером "Локомотива" был Семин. В ответном матче 28 сентября "Локомотив" также проиграл "Ювентусу" (0:1).

"Да, это был первый матч "Локомотива" в еврокубках. Перед этим "Ювентус" стал победителем Кубка УЕФА. Как тогда, так и сейчас - это звездная команда. Сейчас в ней играет Роналду, тогда играли Алессандро Дель Пьеро, Баджо, который и забил нам со штрафного первый гол", - вспомнил Семин в ответ на вопрос корреспондента ТАСС.

"Во втором матче проиграли 0:1, [Джанкарло] Марокки тогда забил. Тогда тоже были такие звезды, как Раванелли, [Антонио] Конте, [Массимо] Каррера играл против нас, который потом "Спартак" тренировал. Команда всегда обладала игроками высочайшего уровня", - добавил он.

Семин отметил, что и у "Локомотива" был тогда хороший состав. "В воротах у нас играл [Сергей] Овчинников, который штрафной пропустил от Баджо, но в самую "девятку". Хорошо играли в первом тайме первого матча и в начале второго, но до штрафного. Тогда "Локомотив" еще считали "пятым колесом" (среди московских клубов - прим. ТАСС)", - подчеркнул он.

Матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов "Ювентус" - "Локомотив" начнется во вторник в 22:00 мск.

Теги
Семин, Юрий Павлович
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