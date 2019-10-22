Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
КХЛ

ХК "Амур" оштрафован на 300 тыс. рублей за угрозу главного тренера в адрес арбитра

В домашнем матче с московским "Динамо" главный тренер "Амура" Александр Гулявцев угрожал арбитру сжечь его машину
Главный тренер ХК "Амур" Александр Гулявцев Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Главный тренер ХК "Амур" Александр Гулявцев
© Сергей Савостьянов/ТАСС

ТАСС, 22 октября. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) наложила штраф в размере 300 тыс. рублей на хабаровский "Амур" за угрозу главного тренера клуба Александра Гулявцева в адрес арбитра во время домашней встречи регулярного чемпионата против московского "Динамо". Об этом сообщает пресс-служба лиги.

На эту тему
Четыре шайбы Тарасова помогли московскому "Динамо" обыграть "Амур" в матче КХЛ

Встреча состоялась в понедельник и завершилась поражением "Амура" со счетом 1:5. В третьем периоде главный тренер "Амура" угрожал арбитру Виктору Гашилову сжечь его машину, высказывание специалиста попало в видеотрансляцию.

Гулявцев был признан виновным в нарушении п. 1.19 ст. 54 спортивного регламента КХЛ: "Не допускать до, во время и после окончания матча вмешательства должностных лиц и специалистов клубов (руководителей, хоккеистов, тренеров, обслуживающего персонала) в действия судей в бригаде, проводящей матч. Не допускать оскорблений, угроз физической расправы и иных противоправных действий по отношению к судьям (инспектору)". Также "Амур" был предупрежден о недопустимости подобных инцидентов.

"Амур" идет на последней, 12-й строчке в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 17 очков после 20 игр. В следующем матче "Амур" примет "Сочи" в среду.

Реклама на ТАСС
НХЛ
Нападающий "Сент-Луиса" Тарасенко признан второй звездой игрового дня в НХЛ
В победном матче с "Колорадо" 27-летний российский форвард забросил шайбу и отдал две голевые передачи
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС