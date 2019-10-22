ХК "Амур" оштрафован на 300 тыс. рублей за угрозу главного тренера в адрес арбитра

ТАСС, 22 октября. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) наложила штраф в размере 300 тыс. рублей на хабаровский "Амур" за угрозу главного тренера клуба Александра Гулявцева в адрес арбитра во время домашней встречи регулярного чемпионата против московского "Динамо". Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Встреча состоялась в понедельник и завершилась поражением "Амура" со счетом 1:5. В третьем периоде главный тренер "Амура" угрожал арбитру Виктору Гашилову сжечь его машину, высказывание специалиста попало в видеотрансляцию.

Гулявцев был признан виновным в нарушении п. 1.19 ст. 54 спортивного регламента КХЛ: "Не допускать до, во время и после окончания матча вмешательства должностных лиц и специалистов клубов (руководителей, хоккеистов, тренеров, обслуживающего персонала) в действия судей в бригаде, проводящей матч. Не допускать оскорблений, угроз физической расправы и иных противоправных действий по отношению к судьям (инспектору)". Также "Амур" был предупрежден о недопустимости подобных инцидентов.

"Амур" идет на последней, 12-й строчке в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 17 очков после 20 игр. В следующем матче "Амур" примет "Сочи" в среду.