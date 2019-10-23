Смородская: "Локомотив" в Москве может рассчитывать на ничью в матче с "Ювентусом"

Во вторник "Локомотив" в Турине потерпел поражение от "Ювентуса", уступив со счетом 1:2. До 77-й минуты железнодорожники вели благодаря голу Алексея Миранчука, после чего Пауло Дибала за две минуты оформил дубль. В следующем матче турнира "Локомотив" примет туринский клуб 6 ноября в Москве на стадионе "РЖД-Арена".

МОСКВА, 23 октября. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Российский футбольный клуб "Локомотив" в матче четвертого тура группового турнира Лиги чемпионов против итальянского "Ювентуса" может рассчитывать на ничью. Такое мнение ТАСС высказала бывший президент клуба Ольга Смородская.

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Бывший президент московского клуба не согласилась с мнением о том, что результат матча с итальянской командой переоценен.

"По факту команда очков не набрала, но сделать это можно по-разному, - сказала Смородская. - Можно выглядеть достойно и играть хорошо, а можно, не называю команду, проигрывать со счетом 0:5 очень слабому сопернику - это очень большая разница. А здесь соперник был очень сильный, но до 77-й минуты, вообще-то, "Локомотив" вел в счете. Это была достойная игра".

"Я вчера, честно говоря, рассчитывала на ничью. По игре, я считаю, это был бы более справедливый результат. В Москве, конечно же, можно рассчитывать на ничью. Игра будет на своем поле, к тому же соперника уже знаешь", - добавила экс-президент "Локомотива".

"Причина поражения не в усталости"

Смородская отметила, что "Локомотив", несмотря на поражение, хорошо сыграл против "Ювентуса". По ее мнению, причиной такого результата стоит считать фактор домашнего поля, который сыграл на руку итальянскому клубу.

"Мне понравился матч, выступление достойное, - сказала Смородская. - Прессинговали очень хорошо по всему полю, игра была очень умная. Во втором тайме подустали, но и "Ювентус" во втором тайме увеличил обороты".

"Дело не в усталости, а в том, что "Локомотив" играл на чужом поле. Этот фактор никогда нельзя сбрасывать со счетов. Но команда играла очень хорошо - и оборонялись, и в контратаки выходили. Молодцы!", - резюмировала она.

В группе D Лиги чемпионов "Ювентус" и мадридский "Атлетико" набрали по 7 очков, "Локомотив" - 3, "Байер" (Леверкузен) - 0.