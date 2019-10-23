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Летние олимпийские виды спорта

Шубенков выиграл забег на 110 м с барьерами на Всемирных военных играх

Спортсмен впервые с 2015 года выступал под флагом России
Сергей Шубенков EPA-EFE/ROBERT GHEMENT
Описание
Сергей Шубенков
© EPA-EFE/ROBERT GHEMENT

ТАСС, 23 октября. Российский легкоатлет Сергей Шубенков одержал победу в забеге на 110 м с барьерами на VII Всемирных военных играх. Соревнования проходят в китайском городе Ухань.

29-летний спортсмен показал результат 13,40 секунды. Второе место занял китаец Цзэн Цзяньхан (13,53), третье - представитель Кувейта Якуб Аль-Юха (13,60).

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Шубенков впервые с 2015 года, когда членство Всероссийской федерации легкой атлетики в Международной ассоциации легкоатлетических федераций было приостановлено, выступал под флагом России.

В 2019 году Шубенков стал победителем двух этапов Бриллиантовой лиги, а на чемпионате мира в Дохе завоевал серебряную медаль. Всего в активе спортсмена одна золотая, две серебряные и одна бронзовая медали чемпионатов мира. Также на его счету две золотые (2012, 2014) и серебряная (2018) медали чемпионатов Европы, золото чемпионата Европы в помещении (2013). В 2017 и 2018 годах он становился победителем Бриллиантовой лиги.

В медальном зачете российская сборная занимает второе место, завоевав 36 золотых, 38 серебряных и 33 бронзовые награды. Лидирует команда Китая (70-33-20). На третьем месте идет сборная Бразилии (14-14-25). Соревнования завершатся 27 октября.

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Летние олимпийские виды спорта
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