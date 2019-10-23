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Лига Европы

Тренер ФК "Ференцварош" назвал стечением обстоятельств поражения ЦСКА в Лиге Европы

Сергей Ребров отметил интенсивность, с которой действует российская команда
Главный тренер "Ференцвароша" Сергей Ребров AP Photo/Sergei Chuzavkov
Описание
Главный тренер "Ференцвароша" Сергей Ребров
© AP Photo/Sergei Chuzavkov

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Поражения, подобные тем, которые российский ЦСКА потерпел в групповом турнире Лиги Европы по футболу от болгарского "Лудогорца" и испанского "Эспаньола", порой случаются. Такое мнение журналистам высказал главный тренер венгерского "Ференцвароша" Сергей Ребров.

Матч между ЦСКА и "Ференцварошем" состоится в четверг на "ВЭБ-Арене". Встреча пройдет на стадионе "ВЭБ-Арена", начало - 19:55 мск. В первых двух играх армейцы потерпели два поражения - от "Лудогорца" (1:5 на выезде) и "Эспаньола" (0:2 дома).

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"Я говорил, что ЦСКА на 100 процентов не заслуживал поражения со счетом 1:5 от "Лудогорца", - сказал Ребров, отвечая на вопрос о том, удивляет ли его место соперника в турнирной таблице группы H Лиги Европы. - Они создали достаточное количество моментов, но пропустили пять - такое бывает в футболе. То же самое касается игры в Москве. Да, ЦСКА в матче против "Эспаньола" пропустил два, но соперник почти ничего не создал".

"ЦСКА не заслуживал таких счетов. Но это футбол. В этом турнире ты играешь против соперников очень высокого уровня. Иногда случаются и такие поражения", - добавил главный тренер "Ференцвароша".

"ЦСКА не нуждается в представлении"

Характеризуя соперника, главный тренер "Ференцвароша" отметил интенсивность, с которой действует российская команда. "Все знают ЦСКА, представлять команду не надо, - отметил Ребров. - В основном они играют в Лиге чемпионов, сейчас - в Лиге Европы, эта команда показывает очень интенсивный футбол, не многие в России играют так. Все игроки нацелены на отбор мяча, в центре поля есть футболисты, которые очень хорошо работают с мячом".

"Думаю, ЦСКА можно охарактеризовать как команду, которая играет в очень интенсивный футбол. У нее подбор очень качественных, квалифицированных игроков", - добавил тренер.

Украинский полузащитник "Ференцвароша" Игорь Харатин назвал главной силой ЦСКА командные взаимодействия. "У нас было теоретическое занятие, - сказал он. - Тренерский штаб показал нам сильные и слабые стороны соперника, он хорошо использует прессинг. Есть индивидуально сильные игроки, но главная сила ЦСКА - командные взаимодействия".

"Конечно, мы приехали только за победой. Каждая команда должна ставить перед собой только максимальные задачи", - добавил Харатин.

После двух туров ЦСКА занимает четвертое место в группе H, не набрав ни одного очка. Первую строчку занимает "Лудогорец" (6 очков), на второй позиции располагается "Эспаньол" (4 очка), третье место занимает "Ференцварош", в активе которого одно очко. В четвертом туре группового этапа Лиги Европы "Ференцварош" и ЦСКА встретятся 7 ноября в Будапеште.

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