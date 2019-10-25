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Олимпиада-2020 в Токио

Власти Токио: окончательного решения о переносе марафона на ОИ-2020 в Саппоро не принято

Ранее МОК сообщил о планах перенести марафон из-за жары

ТОКИО, 25 октября. /ТАСС/. Окончательного решения о переносе марафона и соревнований по спортивной ходьбе во время Олимпийских игр 2020 года из Токио в Саппоро на данный момент не принято. Об этом в пятницу заявила журналистам по итогам переговоров с представителями Международного олимпийского комитета (МОК) губернатор Токио Юрико Коикэ.

Ранее МОК сообщил о планах перенести из-за жары марафон и соревнования по спортивной ходьбе на Олимпиаде 2020 года из столицы в северный город Саппоро, что вызвало негативную реакцию у столичной администрации. Глава организационного комитета "Токио-2020" Ёсиро Мори заявил, что столичным властям придется согласиться с решением, принятым Международным олимпийским комитетом по этому вопросу.

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"Мы не достигли решения по итогам сегодняшней встречи", - отметила Коикэ, подчеркнув, что переговоры с МОК по этому вопросу будут продолжены.

В то же время глава координационной комиссии МОК Джон Коутс, который принимал участие во встрече с Коикэ, заявил японскому агентству Kyodo, что "вероятность того, что МОК пересмотрит свое решение о переносе марафона и соревнований по спортивной ходьбы в Саппоро, отсутствует".

Согласно осуществленным замерам, на протяжении трех лет средняя температура воздуха в конце июля - начале августа в Токио стабильно превышала 30 градусов. Это гораздо выше показателей 1964 года, когда там состоялась Олимпиада, но тогда соревнования пришлись на начало октября. Наибольшие опасения вызывают марафон и спортивная ходьба на длинные дистанции, представляющие настоящее испытание для спортсменов и зрителей.

ХХХII летние Игры пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа 2020 года. На организацию соревнований предполагается потратить около 2 трлн иен (17,8 млрд долларов).

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Олимпиада-2020 в Токио
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