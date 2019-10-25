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Кубок Карьяла

Буре: сборная России по хоккею на Кубке Карьяла начинает подготовку к Олимпиаде в Пекине

Первый этап Евротура пройдет с 7 по 10 ноября в Хельсинки

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Участие в Кубке Карьяла станет отправной точкой подготовки сборной России по хоккею к Олимпийским играм 2022 года в Пекине. Такое мнение ТАСС высказал серебряный призер Олимпийских игр 1998 года, чемпион мира Павел Буре.

В пятницу был оглашен состав сборной России на первый этап Евротура - Кубок Карьяла.

"Считаю, что состав на Кубок Карьяла сбалансирован. Видно, что нет признанных лидеров, вроде [Кирилла] Капризова, [Сергея] Плотникова, [Ильи] Сорокина или [Михаила] Григоренко. Но стратегия ФХР [Федерации хоккея России] ясна - началась подготовка к Олимпиаде-2022. В нынешнем составе сборной сразу семь новых имен. В ФХР сейчас достаточно специалистов, которые работают над развитием игроков, повышением их мастерства", - сказал Буре.

"Сейчас в системе сборных - молодежной, олимпийской, национальной - будет большой просмотр кандидатов, чтобы штаб мог понять, с кем идти дальше, какой примерный круг кандидатов будет готовиться к Пекину", - добавил он.

Кубок Карьяла пройдет с 7 по 10 ноября в Хельсинки, 7 ноября россияне сыграют с хозяевами соревнований (начало встречи в 19:30 мск), 9 ноября - со шведами (14:30 мск), 10 ноября - с чехами (14:30 мск).

Второй этап Евротура пройдет в России 12-15 декабря, третий - в Швеции 6-9 февраля, четвертый - в Чехии 30 апреля - 3 мая. Команда, набравшая наибольшее количество очков по сумме всех этапов, станет победителем Евротура.

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Кубок Карьяла
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