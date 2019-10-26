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Футбол в Германии

Соперник "Зенита" в ЛЧ "Лейпциг" проиграл в матче чемпионата Германии по футболу

Команда уступила "Фрайбургу" со счетом 1:2

ТАСС, 26 октября. "Лейпциг" со счетом 1:2 проиграл "Фрайбургу" в гостевом матче девятого тура чемпионата Германии по футболу.

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В составе победителей мячи забили Николас Хёфлер (45+2) и Нильс Петерсен (90), у гостей отличился Лукас Клостерман (90+2).

"Лейпциг" не может одержать победу в национальном первенстве на протяжении четырех матчей, на счету команды два поражения и две ничьи за этот период. Последний раз команда побеждала 21 сентября в гостевой игре против "Вердера" (3:0).

В турнирной таблице "Лейпциг" идет на шестом месте, в активе клуба 15 очков, "Фрайбург" занимает вторую строчку, набрав 17 очков. В следующем туре "Лейпциг" 2 ноября примет "Майнц", "Фрайбург" в этот же день в гостях сыграет с "Вердером".

В Лиге чемпионов "Лейпциг" выступает в группе G вместе с российским "Зенитом", немецкая команда идет на первом месте в таблице с 6 очками, "Зенит", набравший 4 очка, занимает второе место. Первый матч между командами, который прошел 23 октября в Германии, завершился победой немецкого клуба со счетом 2:1, ответная игра пройдет 5 ноября в Санкт-Петербурге.

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