Время рекордов. Трусова не оставила шансов соперницам на первом взрослом этапе Гран-при

ТАСС, 27 октября. Второй этап Гран-при по фигурному катанию сезона-2019/20 завершился в канадской Келоуне. Российская национальная команда смогла завоевать три медали - две золотые и одну бронзовую. Канадский этап по праву можно назвать одним из самых конкурентных в календаре нынешнего сезона. Причем во всех дисциплинах - от танцев на льду до мужского одиночного катания. К сожалению, в последней дисциплине сборная России изначально едва ли могла рассчитывать на медали, единственным российским фигуристом на этих соревнованиях был ученик Алексея Мишина Андрей Лазукин, которому для попадания на пьедестал необходимо было кататься безошибочно. Но в произвольной программе он допустил большое количество недочетов, и даже неплохой четверной лутц в начале проката не помог ему подняться выше восьмого места (212,07 балла).

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Первое место в Келоуне занял двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю (322,59). В произвольной программе легендарного японца значились четыре четверных прыжка, три из которых удались фигуристу на славу. Вторым стал канадец Нам Нгуен (262,77), третьим - соотечественник Ханю Кейдзи Танака (250,02). В танцах на льду ситуация была несколько иной. Россию на этих соревнованиях представляли чемпионы Универсиады 2019 года Бетина Попова и Сергей Мозгов, а также Софья Евдокимова и Егор Базин. После оригинального ритм-танца на музыку из фильма "Кабаре" Попова и Мозгов шли шестыми, сохраняя при этом неплохие шансы если и не попасть в тройку, то хотя бы быть близко к пьедесталу, однако произвольная программа под песню Bohemian Rhapsody группы Queen не принесла им результат, отбросив на восьмое место (173,54). Евдокимова и Базин закончили турнир на соседней позиции - они стали девятыми (167,39). "Фигурное катание уже никогда не будет прежним" И снова спасать положение пришлось девушкам. По итогам короткой программы положение российских фигуристок было вовсе не безоблачным. Александра Трусова шла третьей, Евгения Медведева - шестой, а Серафима Саханович - седьмой. Отрыв Трусовой от первого места был внушительным - порядка семи баллов, к тому же лидировавшая на тот момент японка Рика Кихира в произвольной программе исполняет два тройных акселя. Конечно, все понимали, что Трусовой под силу перехватить инициативу. Если у Кихиры и южнокореянки Ю Ён, которая занимала второе место после короткой программы, главным оружием является тройной аксель, то 15-летняя россиянка располагает более весомыми ресурсами. В произвольной программе Трусова заявила сразу четыре прыжка в четыре оборота, один из которых - сложнейший лутц, а два других (тулупы) идут в каскаде. Делай их чисто - и тебя не догонит вообще никто, каким бы внушительным ни был гандикап соперниц после первого соревновательного дня.

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Однако в начале проката Трусова заставила болельщиков понервничать, упав с четверного сальхова. Падение на старте программы частенько выбивает фигуристов из колеи, однако она смогла собраться и чистейшим образом выполнить всю оставшуюся техническую заявку, а когда судьи огласили оценки, зрители были в шоке. За произвольную Трусова получила 166,62 балла, из которых 100 - только за технику, а в сумме вышло 241,02. Россиянка не только выиграла первый же взрослый этап Гран-при в карьере, но и обновила собственные мировые рекорды в "произволке" и по сумме выступлений, второй стала Кихира (230,33), третьей - Ю Ён (217,49), Саханович заняла восьмое место (175,97). "Я очень рада, что победила, буду продолжать работать больше, когда вернусь домой, - сказала Трусова после проката. - Часто случается, что я падаю с первого прыжка на тренировках. Все нормально, мне просто нужно продолжать работать". Олимпийский чемпион Алексей Ягудин в беседе с ТАСС высказал предположение, что выступление Трусовой на старте нынешнего сезона навсегда изменило фигурное катание. "Очередная планка сбита, это точка невозврата, фигурное катание уже никогда не будет прежним. Мы можем говорить о красивых линиях, костюмах, цвете помады, но мы живем уже в другой реальности. Люди не успеют и глазом моргнуть, как большая часть фигуристов будет выполнять четверные прыжки и тройные аксели", - сказал он. "Помимо таланта, у Саши есть целеустремленность, смелость и желание показать свой максимум даже тогда, когда что-то не получается, - сказал ТАСС президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков. - После неудачи [с первым прыжком] она еще больше захотела доказать, что она может, и ей удалось реализовать свою мечту - больше 100 баллов за технику. Нашим мужчинам можно брать с нее пример - нужно выходить на лед не просто с желанием бороться, нужно выходить на лед с желанием побеждать". Медведева справилась с давлением Говоря о результатах женской "одиночки", нельзя не отметить удивительное преображение Медведевой. Нет, конечно, по степени значимости в глазах общественности эффект от него значительно проигрывает в масштабности тому, что совершила Трусова. И все же это было красиво.

В короткой программе 19-летняя россиянка ошиблась на всех прыжковых элементах, а на тройном лутце и вовсе допустила падение. Причем в трансляции казалось, что все закончится травмой - настолько болезненно упала Медведева. Даже заслуженный тренер РФ Татьяна Тарасова, никогда не скрывавшая своих симпатий к данной фигуристке, в беседе с ТАСС отметила, что Медведева после такого точно выступит в произвольной программе лучше, потому что "хуже уже некуда". В итоге произвольную программу обладательница двух серебряных олимпийских медалей выполнила практически безошибочно и получила за нее весьма внушительные 146,73 балла. После окончания проката зал встречал Медведеву стоя. Да, в итоге она стала лишь пятой (209,62 балла в сумме), да, с большой вероятностью она второй сезон подряд пропустит финал Гран-при. Но самообладания ей не занимать, а это уже само по себе дорогого стоит. "Женя после серьезной неудачи доказала, что она боец, что не опускает руки - ее произвольная программа была уже совершенно иной, - сказал Горшков. - Мы снова увидели на льду Женю Медведеву с присущим только ей катанием". Бойкова и Козловский закрепляются на вершине Что же до парного катания, то по итогу соревнований расклад, оформившийся после короткой программы, не претерпел никаких изменений. Александра Бойкова и Дмитрий Козловский перешли на взрослый уровень совсем недавно - лишь в прошлом сезоне. Однако уже тогда они демонстрировали весьма уверенное для своего возраста катание, при этом практически не допуская ошибок на технических элементах. В Канаде Бойкова и Козловский выиграли как короткую, так и произвольную программы. Причем в последней спортсмены продемонстрировали выброс тройной лутц, довольно редко встречающийся на соревнованиях. Спортсмены не допустили ни одной серьезной ошибки, за исключением второго уровня сложности (максимальный - четвертый) на заключительном комбинированном вращении. По сумме двух выступлений они получили 216,71 балла, эта золотая медаль стала для них первой на взрослых Гран-при.

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