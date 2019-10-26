Медведева борется с собой, Трусова выжидает. Стартовал этап Гран-при в Канаде

Медведева допустила несколько ошибок в короткой программе и практически лишилась шансов на подиум, Трусова, несмотря на промежуточное третье место, остается фаворитом соревнований с четверными прыжками в арсенале

ТАСС, 26 октября. Второй в сезоне этап Гран-при по фигурному катанию стартовал в канадской Келоуне. В ночь на субботу девушки, мужчины, спортивные пары и танцевальные дуэты представили короткие программы. Первыми на лед арены "Проспера Плэйс" вышли танцоры. Сборная России на турнире представлена двумя дуэтами - Бетина Попова и Сергей Мозгов, Софья Евдокимова и Егор Базин. Наибольшие надежды болельщики и эксперты на этапе в Канаде возлагают на Попову и Мозгова - победителей зимней Универсиады 2019 года в Красноярске. Фигуристы всегда с выдумкой подходят к постановке программ, и этот сезон не стал исключением.

На эту тему Фигуристы Попова и Мозгов идут шестыми после ритм-танца на этапе Гран-при в Канаде

Ритм-танец спортсменов поставлен под саундтрек из фильма "Кабаре". Многие специалисты уже признают его одной из лучших постановок сезона в танцах на льду, и с каждым новым стартом фигуристы улучшают номер. В Канаде Попова и Мозгов выступили солидно, однако техническая бригада нашла у россиян ошибки. В частности, все дорожки шагов в их исполнении были оценены на второй уровень сложности при максимальном четвертом. С результатом 71,44 балла они занимают промежуточное шестое место. Евдокимова и Базин также допустили несколько помарок и после ритм-танца идут девятыми (67,20). Безупречная Трусова и конкурентки с тройными акселями Соревнования продолжились короткой программой у девушек. Этап Гран-при в Канаде можно назвать одним из самых конкурентных в нынешнем сезоне в женском одиночном катании. Сборная России здесь представлена двукратной чемпионкой мира среди юниоров, действующей рекордсменкой в произвольной программе (163,78) и по сумме баллов (238,69) Александрой Трусовой, двукратной чемпионкой мира и Европы Евгенией Медведевой, а также двукратным серебряным призером первенств мира среди юниоров Серафимой Саханович.

На эту тему Фигуристка Трусова идет третьей после короткой программы на этапе Гран-при в Канаде

Главными соперницами россиянок на этапе являются победительница прошлогоднего финала Гран-при, обладательница мирового рекорда в короткой программе (83,97) японка Рика Кихира и дебютантка взрослого сезона южнокореянка Ю Ён. Ни Кихира, ни Ю Ён не достигли значительных успехов в юниорах, однако со временем, набравшись опыта и выносливости, стали представлять серьезную угрозу. Главное оружие Кихиры и Ю Ён - тройной аксель. Этот прыжок считается элементом повышенной сложности у женщин. Несмотря на то что он проигрывает по стоимости четверным, его присутствие в арсенале дает спортсменкам определенное преимущество, так как Международный союз конькобежцев (ISU) запрещает девушкам исполнять в короткой программе прыжки в четыре оборота. Благодаря этому "трикселистка" может оторваться от соперниц уже по итогам короткой программы, что Кихира и Ю Ён и сделали. Обеим фигуристкам удалось чисто выполнить по одному заявленному тройному акселю, в итоге Кихира заняла промежуточное первое место (81,35 балла), а Ю Ён - второе (78,22). В произвольных программах японки и южнокореянки также значатся тройные аксели, причем у Кихиры - сразу два (один из них - в каскаде с двойным тулупом). Трусова же исполняет самые разные виды четверных прыжков. В короткой программе 15-летней россиянки значится очень ценный набор из двойного акселя, тройного флипа и тяжелейшего каскада из тройного лутца и тройного риттбергера, однако без тройного акселя он по базовой стоимости все же проигрывает конкуренткам. Трусова, для которой этот этап стал дебютным на взрослой серии Гран-при, откаталась безукоризненно и получила 74,40 балла, что позволило ей занять третье место, отрыв от Кихиры большой, однако в произвольной программе Трусова планирует прыгать сразу четыре четверных, в том числе сложнейший четверной лутц, а также тулуп в комбинации с тройным сальховом через ойлер в бонусной зоне, дающей 10-процентную надбавку к базовой стоимости. Если она справится со своим техническим набором, шансов у соперниц не будет.

' '

"Замечательно откаталась Саша Трусова, пока идет третьей, но четверные запрещены в короткой программе у женщин, поэтому впереди находятся те, кто умеет делать тройной аксель, - сказала в беседе с ТАСС олимпийская чемпионка 1988 года в танцах на льду Наталья Бестемьянова. - Для Трусовой это не отрыв, она планирует прыгать четыре четверных прыжка, но даже если она сделает три, ее не догнать. Конечно, если Кихира будет прыгать два тройных акселя, один из которых в каскаде, а Саша не сделает четверные, победы не будет, но будем надеяться, что Саша справится. Мы уже видели ее фантастический прокат в Японии (на предсезонном турнире Japan Open, где Трусова впервые в истории женского одиночного катания исполнила четыре четверных в одной программе - прим. ТАСС), ждем от нее повторения". Падение Медведевой Медведеву уже на первом прыжковом элементе - каскаде из тройного флипа и тройного тулупа - заметно пошатнуло. После этого 19-летняя фигуристка исполняла двойной аксель, и на выезде ей пришлось коснуться льда второй ногой, чтобы не допустить падения. Которое, к сожалению, все равно случилось, но уже на заключительном тройном лутце. Медведева упала настолько неудачно, что подняться фигуристке удалось лишь спустя нескольких секунд. Казалось даже, что россиянка получила повреждение, во всяком случае окончание программы визуально далось ей с большим трудом. Итоговый результат в 62,89 балла и промежуточное шестое место нельзя считать удачными для спортсменки такого уровня.

' '

"Она очень расстроена, мы оба ошеломлены, не ожидали такого, - сказал ТАСС тренер Медведевой канадец Брайан Орсер. - Она старалась и тренировалась как никогда. Конечно, она будет кататься завтра в произвольной программе. Это будет долгий день для нас обоих". Заслуженный тренер РФ Татьяна Тарасова считает, что причиной неудачного выступления Медведевой стало волнение. "Тяжело сказать, почему так произошло, - сказала специалист. - Она тренировалась очень хорошо, было видно, что она очень хорошо готова. Наверное, у нее была стартовая лихорадка, думаю, это все из-за волнения". Олимпийский чемпион тренер Алексей Урманов в разговоре с ТАСС призвал не делать скоропалительных выводов из выступления Медведевой в короткой программе. "Я бы сейчас не делал никаких серьезных заявлений в связи с ее неудачей в выступлении. Женя и прошлый сезон не очень хорошо начала, но потом восстановилась. Она сохраняет шансы на попадание в сборную, борьба будет интересной", - сказал он. Ошибки в короткой программе и не самый сложный технический контент в произвольной могут оставить Медведеву без медалей турнира. "Я думаю, что это [попадание на пьедестал на этапе в Канаде] реально, если она выполнит идеально свой прокат, а остальные будут лежать и не вставать, - добавила Бестемьянова. - Но мы не знаем, как они все будут кататься, женское одиночное катание очень непредсказуемое. Давайте дождемся соревнований". Бойкова и Козловский справились на ура В парном катании, как и предполагалось, основная борьба развернулась между российскими фигуристами. Двукратные чемпионы Европы Евгения Тарасова и Владимир Морозов были фаворитами канадского этапа, однако молодые Александра Бойкова и Дмитрий Козловский точно не планировали сдаваться без боя. Последние очень хорошо зарекомендовали себя в прошлом сезоне и на первом же для себя этапе Гран-при 2019 года подтвердили статус одной из лучших пар мира.

На эту тему Бойкова и Козловский лидируют после короткой программы на этапе Гран-при в Канаде