ЦСКА взял реванш за поражение в Кубке открытия КХЛ. "Спартак" продлил победную серию

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Московский ЦСКА со счетом 2:1 по буллитам переиграл "Авангард" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и упрочил лидерство в турнирной таблице. Финалисты прошлогоднего Кубка Гагарина встречались во второй раз в текущем сезоне, в игре за Кубок открытия КХЛ "Авангард" одержал победу со счетом 3:1. Обе команды походили к матчу после сухих поражений со счетом 0:3. ЦСКА в четверг уступил "Йокериту", а "Авангард" днем позже "Куньлуню". В составе "Авангарда" по сравнению с той встречей вместо Евгения Грачева на льду появился Никита Щербак, а место в воротах занял основной вратарь Игорь Бобков, отдыхавший в пятницу.

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У армейцев место защитника Артема Блажиевского, вызванного в сборную России на первый этап Евротура, занял его коллега по амплуа Артем Чмыхов. Остальные позиции остались без изменений. По-прежнему из-за травм не могут помочь ЦСКА лучший снайпер команды Кирилл Капризов (12 голов), капитан Сергей Андронов, форвард Максим Шалунов и защитник Богдан Киселевич. "Кирилл говорил, что сегодня был готов сыграть, но мы понимали, какого уровня интенсивности будет игра, думаю, что к следующему матчу будет все нормально уже, как и с Богданом Киселевичем", - пояснил после матча главный тренер ЦСКА Игорь Никитин. Первую половину стартового периода лучше провели армейцы, "Авангард" же изредка отвечал контратаками. Когда показалось, что инициатива перешла к хозяевам, ЦСКА использовал свой редкий в те минуты момент. Иван Телегин оказался расторопнее всех на пятаке после броска Класа Дальбека от синей линии и добил отскочившую от Бобкова шайбу в ворота. "Оказался в свободной зоне, защитники не доглядели, и шайба удачно отскочила", - отметил после игры Телегин. Второй период прошел в равной борьбе, счет по броскам 10-10 тому свидетельство. По разу команды не сумели реализовать большинство, полученное за нарушения численного состава. В третьем периоде "Авангард" добавил в скорости и начал создавать моменты у ворот Ильи Сорокина, один из которых реализовал Валентин Пьянов, также удачно сыгравший на добивании. В серии буллитов удача улыбнулась ЦСКА, автором победного штрафного броска стал Антон Слепышев, который в буллитной серии поразил ворота Бобкова дважды. "Мы играли лучше и лучше, прибавляли по ходу игры. ЦСКА - очень сбалансированная команда, которая не дает много шансов и пропускает мало шайб, но мы сегодня также не дали много шансов ЦСКА. Когда дело доходит до овертайма и буллитов, ты никогда не знаешь, какой будет исход, это своего рода лотерея", - отметил главный тренер "Авангарда" Боб Хартли. "Спартак" догнал СКА Четвертую победу подряд одержал московский "Спартак" под руководством Олега Знарка. Красно-белые на своем льду во второй раз в сезоне уверенно переиграли рижское "Динамо" со счетом 3:0. Уже на третьей минуте большинство реализовал Александр Хохлачев. До начала встречи спартаковцы занимали 20-е место по реализации численного преимущества, забросив только 12 шайб в 83 попытках.

На девятой минуте большим пятиминутным штрафом и дисциплинарным до конца игры за толчок соперника на борт был наказан нападающий "Спартака" Мартиньш Карсумс. Первые две минуты гости провели в зоне соперника, но забросить не сумели. Затем красно-белые оборонялись увереннее, что и стало ключевым моментом встречи. Спустя две минуты после выхода хоккеиста "Спартака" со скамейки штрафников хозяева удвоили преимущество благодаря голу Ильи Зубова. В самом начале второго периода Ансель Галимов увеличил разницу в счете. Форвард провел пятый матч за "Спартак" и отметился уже второй заброшенной шайбой. После этого гола тренерский штаб рижского "Динамо" заменил вратаря Андрея Макарова на Максима Третьяка. Красно-белые до конца игры больше так и не смогли пробить вратаря гостей. Ближе к концу третьего периода команда из Латвии с интервалом в 39 секунд отыграла две шайбы благодаря точным броскам Виталия Павлова и Робетса Лимпсбергса. Знарку пришлось даже брать таймаут, чтобы сбить темп гостей. Тренерский ход помог красно-белым больше не пропустить и удержать победу в основное время, несмотря на то, что рижане за минуту до конца третьего периода заменили вратаря шестым полевым игроком. "За исключением третьего периода, довольны игрой. Сумели выстоять и заработать два очка. Важная для нас победа по турнирной таблице. Благодарен ребятам, они молодцы" - отметил Знарок. "Спартак" благодаря победе догнал по очкам в таблице петербургский СКА, который потерпел пять поражений подряд. Красно-белые на данный момент имеют в активе 26 очков и занимают пятое место в Западной конференции. "Сибирь" прервала сухую серию Кошечкина "Металлург" после провального старта чемпионата и ухода Геннадия Величкина с поста вице-президента клуба начинает выправлять турнирное положение и улучшать игру. В шести матчах из семи после ухода Величкина команда из Магнитогорска набирала очки, одержав при этом пять побед. Единственное поражение в основное время случилось в Москве от "Динамо" (3:6) 14 октября. Но и тогда "Металлург" демонстрировал неплохую игру, однако в концовке третьего периода при счете 3:3 роковую ошибку допустил вратарь Василий Кошечкин. В следующем матче с "Сочи" (4:3, в овертайме) ворота "Металлурга" защищал сменщик Кошечкина Станислав Галимов. После этого 36-летний олимпийский чемпион провел три подряд матча на ноль - с "Авангардом" (3:0), "Ак Барсом" (1:0, по буллитам) и "Автомобилистом" (3:0). В воскресном матче с "Сибирью" Кошечкин продержал ворота на замке больше 50 минут, а его команда к этому времени вела со счетом 2:0, но в течение 39 секунд Юкка Пельтола и Владимир Первушин перевели игру в овертайм. На 48-й секунде дополнительного периода Пельтола оформил дубль и прервал серию "Металлурга" из четырех побед.

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Сухая серия голкипера Кошечкина остановилась на отметке 242 минуты 34 секунды, что является пятым результатом в истории КХЛ. Рекорд лиги принадлежит Алексею Мурыгину ("Локомотив") - 302 минуты 11 секунд. Кошечкин сумел обновить рекорд сухой серии для вратарей "Металлурга", ранее его обладателем был Трэвис Скотт, который не пропускал 194 минуты 40 секунд. Четвертое поражение подряд потерпел "Витязь". Команда из Подольска на своем льду проиграла "Куньлуню" (2:3), который одержал третью победу кряду. В составе команды из Китая хет-триком отметился Эндрю Миллер. "Витязь" после обмена центрфорварда Швеца-Рогового и вратаря Александра Самонова в СКА на Алексея Бывальцева и Петра Кочеткова (18 октября) не одержал ни одной победы. В еще одном матче дня "Салават Юлаев" одержал волевую гостевую победу над минским "Динамо". По истечении половины игрового времени команда из Уфы уступала со счетом 0:2, но голы Александра Бурмистрова и Никиты Сошникова перевели матч в овертайм, по истечении трех минут которого Кугрышев принес гостям победу. Сошников по количеству заброшенных шайб в регулярном чемпионате догнал Капризова (по 12). В списке бомбардиров на первом месте идет нападающий "Динамо" Вадим Шипачев, набравший 27 очков (7 голов + 20 голевых передач). Второе место занимает Владимир Ткачев из СКА (7+15), третье - Капризов (12+9).

Регулярный чемпионат КХЛ-2019/20. Восточная конференция № Команда И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О 1 Ак Барс 21 15 1 0 1 0 4 70-39 33 2 Авангард 22 11 1 1 2 2 5 57-46 30 3 Барыс 21 11 1 1 0 3 5 45-36 29 4 Салават Юлаев 22 10 2 1 3 0 6 50-44 29 5 Сибирь 20 11 1 0 2 2 4 45-37 28 6 Адмирал 21 7 3 2 1 0 8 44-47 25 7 Металлург Мг 23 7 1 1 3 2 9 51-55 23 8 Нефтехимик 23 6 2 2 1 2 10 47-52 23 9 Куньлунь 22 7 1 2 0 2 10 49-55 22 10 Автомобилист 21 6 3 1 0 2 9 48-55 22 11 Амур 22 8 0 1 0 3 10 35-43 21 12 Трактор 25 7 2 0 1 1 14 39-59 20