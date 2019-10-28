Федерация бокса России подарит легкоатлеткам Сидоровой и Ласицкене автомобили

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Федерация бокса России подарит российским легкоатлеткам Марии Ласицкене (прыжки в высоту) и Анжелике Сидоровой (прыжки с шестом) автомобили за победы на чемпионате мира, который прошел в Дохе. Об этом ТАСС заявил генеральный секретарь федерации Умар Кремлев.
Решение было приняло на основании обращения членов женской сборной России по боксу, которые попросили руководство своей федерации обратить внимание на успехи российских легкоатлеток на чемпионате мира. В Дохе они выступали в нейтральном статусе по причине дисквалификации Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Генеральный секретарь организации Кремлев поддержал инициативу, в итоге было принято решение наградить легкоатлеток и их тренеров.
"Мы все должны поддерживать и помогать друг другу, потому что спорт един. Как и наши спортсмены, Мария и Анжелика получат финансовое вознаграждение и автомобили. Причем не только они, но и их личные тренеры", - сказал Кремлев.
Торжественная церемония будет приурочена к награждению победителей и призеров женского чемпионата мира по боксу, который прошел в Улан-Удэ с 3 по 13 октября.
На завершившемся 6 октября в Дохе мировом первенстве 26-летняя Ласицкене стала первой в истории трехкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту. После победы муж спортсменки Владас Ласицкас в социальной сети обратил внимание на решение Федерации бокса России наградить своих спортсменов за успешное выступление на мужском и женском чемпионатах мира автомобилями и денежными поощрениями в размере 5 млн рублей, сравнив его с благодарностью от ВФЛА. "Боксерам от их федерации за победу на чемпионате мира: машина плюс 5 млн рублей. Легкоатлетам от ВФЛА - СМС от главы федерации с букетиком", - написал Ласицкас в Twitter.
26 октября Ласицкене была признана лучшей легкоатлеткой Европы, став второй спортсменкой в истории, которой удалось выиграть награды "Восходящая звезда" и "Легкоатлетка года". 28-летняя Сидорова является чемпионкой мира, двукратным серебряным призером чемпионатов мира в помещении, чемпионкой Европы, а также двукратной победительницей и бронзовым призером чемпионатов Европы в помещении.