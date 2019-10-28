Федерация бокса России подарит легкоатлеткам Сидоровой и Ласицкене автомобили

Решение было приняло на основании обращения членов женской сборной России по боксу, которые попросили руководство своей федерации обратить внимание на успехи российских легкоатлеток на чемпионате мира. В Дохе они выступали в нейтральном статусе по причине дисквалификации Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Генеральный секретарь организации Кремлев поддержал инициативу, в итоге было принято решение наградить легкоатлеток и их тренеров.

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Федерация бокса России подарит российским легкоатлеткам Марии Ласицкене (прыжки в высоту) и Анжелике Сидоровой (прыжки с шестом) автомобили за победы на чемпионате мира, который прошел в Дохе. Об этом ТАСС заявил генеральный секретарь федерации Умар Кремлев.

"Мы все должны поддерживать и помогать друг другу, потому что спорт един. Как и наши спортсмены, Мария и Анжелика получат финансовое вознаграждение и автомобили. Причем не только они, но и их личные тренеры", - сказал Кремлев.

Торжественная церемония будет приурочена к награждению победителей и призеров женского чемпионата мира по боксу, который прошел в Улан-Удэ с 3 по 13 октября.

На завершившемся 6 октября в Дохе мировом первенстве 26-летняя Ласицкене стала первой в истории трехкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту. После победы муж спортсменки Владас Ласицкас в социальной сети обратил внимание на решение Федерации бокса России наградить своих спортсменов за успешное выступление на мужском и женском чемпионатах мира автомобилями и денежными поощрениями в размере 5 млн рублей, сравнив его с благодарностью от ВФЛА. "Боксерам от их федерации за победу на чемпионате мира: машина плюс 5 млн рублей. Легкоатлетам от ВФЛА - СМС от главы федерации с букетиком", - написал Ласицкас в Twitter.

26 октября Ласицкене была признана лучшей легкоатлеткой Европы, став второй спортсменкой в истории, которой удалось выиграть награды "Восходящая звезда" и "Легкоатлетка года". 28-летняя Сидорова является чемпионкой мира, двукратным серебряным призером чемпионатов мира в помещении, чемпионкой Европы, а также двукратной победительницей и бронзовым призером чемпионатов Европы в помещении.