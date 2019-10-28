Андриевский назначен главным тренером клуба КХЛ "Сочи"

12 октября с поста главного тренера "Сочи" был уволен Сергей Зубов, исполняющим обязанности был назначен Леонид Береснев, входивший в его штаб.

Отмечается, что тренерский штаб клуба покинули Береснев, тренер вратарей Яри Каарела и тренер по физподготовке Леонид Дмитриченко. Новым тренером вратарей назначен Вадим Тарасов, а тренером по физподготовке - Александр Микульчик.

Выступавший на позиции нападающего Андриевский начал карьеру хоккеиста в минском "Динамо" в 1984 году. В 1991-м он был выбран на драфте новичков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Чикаго" под общим 220-м номером, за североамериканский клуб он играл с 1992 по 1993 год. В 2005 году он в составе минского "Динамо" завершил карьеру. В качестве главного тренера он работал в белорусских "Динамо" и "Гомеле", а также в российских "Адмирале" и "Сибири".

"Сочи" в турнирной таблице Западной конференции КХЛ занимает 10-е место, набрав в 22 матчах 17 очков.