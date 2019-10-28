В один ряд с Москвой и Санкт-Петербургом. Казань может принять Суперкубок УЕФА

ТАСС, 28 октября. Российский футбольный союз (РФС) в понедельник подал заявку на проведение матча за Суперкубок УЕФА на стадионе "Казань-Арена" в 2022 или 2023 году. Список городов, которые будут конкурировать со столицей Татарстана, будет опубликован пресс-службой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) после получения заявочных документов от всех ассоциаций, заинтересованных в организации этой игры. Если заявка Казани одержит победу, Россия впервые получит право провести встречу между победителями двух международных клубных турниров. Ранее Москва в 1999-м принимала финал Кубка УЕФА, а в 2008-м - финал Лиги чемпионов; в 2021-м к столице добавится Санкт-Петербург, который в сентябре 2019 года получил право принять решающую встречу главного еврокубка. Если Казань выиграет право принять матч за Суперкубок УЕФА, то число крупных международных соревнований по футболу в России станет еще более внушительным. В 2017-м и 2018-м на территории страны, в том числе в Казани, прошли матчи Кубка конфедераций и чемпионата мира соответственно. После паузы в 2019 году Россию ожидают четыре матча чемпионата Европы 2020 года и финал Лиги чемпионов - 2021 в Санкт-Петербурге на одноименном стадионе. Кроме того, в Москве в 2021-м пройдут матчи чемпионата мира по пляжному футболу (основной площадкой турнира должен стать спорткомплекс "Лужники").

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Успешный для российского города сценарий развития событий вписывается в стратегию развития футбола в России до 2030 года. "РФС работает над тем, чтобы в российских городах как можно чаще проходили крупные международные турниры и матчи, - сказал президент организации Александр Дюков. - Мы будем активно использовать опыт и наследие успешно проведенного чемпионата мира по футболу. Казань - гостеприимный и современный город, готовый организовать большое футбольное событие на высочайшем уровне благодаря многолетним спортивным традициям и любви жителей города к футболу и спорту, а также развитой инфраструктуре". "Казань-Арене" нужно больше футбола Из всех стадионов, построенных для чемпионата мира 2018 года, "Казань-Арена" была сдана в эксплуатацию первой - с того момента прошло уже больше шести лет. Задолго до первого футбольного матча на стадионе прошли церемонии открытия и закрытия летней Универсиады-2013. В связи с этим "Рубин" только в 2014-м смог на нем дебютировать - 14 августа казанцы в четвертом туре чемпионата России сыграли вничью с "Локомотивом" (1:1), а уже 23 августа одержали первую победу, со счетом 2:1 обыграв на тот момент действующего чемпиона страны ЦСКА.

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