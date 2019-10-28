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Финалы футбольных еврокубков

В один ряд с Москвой и Санкт-Петербургом. Казань может принять Суперкубок УЕФА

РФС подал заявку на проведение поединка на стадионе "Казань-Арена" в 2022 или 2023 году
"Казань-Арена" Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
"Казань-Арена"
© Сергей Фадеичев/ТАСС

ТАСС, 28 октября. Российский футбольный союз (РФС) в понедельник подал заявку на проведение матча за Суперкубок УЕФА на стадионе "Казань-Арена" в 2022 или 2023 году. Список городов, которые будут конкурировать со столицей Татарстана, будет опубликован пресс-службой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) после получения заявочных документов от всех ассоциаций, заинтересованных в организации этой игры.

Если заявка Казани одержит победу, Россия впервые получит право провести встречу между победителями двух международных клубных турниров. Ранее Москва в 1999-м принимала финал Кубка УЕФА, а в 2008-м - финал Лиги чемпионов; в 2021-м к столице добавится Санкт-Петербург, который в сентябре 2019 года получил право принять решающую встречу главного еврокубка.

Если Казань выиграет право принять матч за Суперкубок УЕФА, то число крупных международных соревнований по футболу в России станет еще более внушительным. В 2017-м и 2018-м на территории страны, в том числе в Казани, прошли матчи Кубка конфедераций и чемпионата мира соответственно. После паузы в 2019 году Россию ожидают четыре матча чемпионата Европы 2020 года и финал Лиги чемпионов - 2021 в Санкт-Петербурге на одноименном стадионе. Кроме того, в Москве в 2021-м пройдут матчи чемпионата мира по пляжному футболу (основной площадкой турнира должен стать спорткомплекс "Лужники").

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Успешный для российского города сценарий развития событий вписывается в стратегию развития футбола в России до 2030 года. "РФС работает над тем, чтобы в российских городах как можно чаще проходили крупные международные турниры и матчи, - сказал президент организации Александр Дюков. - Мы будем активно использовать опыт и наследие успешно проведенного чемпионата мира по футболу. Казань - гостеприимный и современный город, готовый организовать большое футбольное событие на высочайшем уровне благодаря многолетним спортивным традициям и любви жителей города к футболу и спорту, а также развитой инфраструктуре".

"Казань-Арене" нужно больше футбола

Из всех стадионов, построенных для чемпионата мира 2018 года, "Казань-Арена" была сдана в эксплуатацию первой - с того момента прошло уже больше шести лет. Задолго до первого футбольного матча на стадионе прошли церемонии открытия и закрытия летней Универсиады-2013. В связи с этим "Рубин" только в 2014-м смог на нем дебютировать - 14 августа казанцы в четвертом туре чемпионата России сыграли вничью с "Локомотивом" (1:1), а уже 23 августа одержали первую победу, со счетом 2:1 обыграв на тот момент действующего чемпиона страны ЦСКА.

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На "Казань-Арене" были сыграны восемь матчей, после чего ее вновь закрыли - на этот раз для подготовки к чемпионату мира по водным видам спорта 2015 года. "Рубин" вновь отправился принимать гостей на стадион "Центральный". Все 15 домашних матчей чемпионата России казанцы провели на новой арене только в сезоне-2016/17, после чего на стадионе успешно прошли игры Кубка конфедераций - 2017 и чемпионата мира - 2018. Рекорд посещаемости на "Казань-Арене" был установлен на трех играх мирового первенства - встречи Польша - Колумбия, Франция - Аргентина и Бразилия - Бельгия посетили по 42 873 болельщика.

В этом сезоне "Казань-Арена" вновь временно живет без футбола - летом на стадионе прошел чемпионат мира по профессиональному мастерству WorldSkills. В связи с этим "Рубин" вновь вернулся на "Центральный", где команда будет играть до конца 2019 года. Именно поэтому возможность принять одноматчевый турнир такого уровня в Татарстане встретили с предвкушением.

У Казани есть все для победы

Идея о выдвижении Казани в качестве претендента на проведение матча за Суперкубок УЕФА была поддержана на всех уровнях. "Заявка одобрена вице-премьером правительства РФ по вопросам культуры, спорта и туризма Ольгой Голодец, межведомственной комиссией по организации и проведению на территории Российской Федерации международных спортивных соревнований, Министерством спорта РФ и Павлом Колобковым лично, Российским футбольным союзом и его президентом Александром Дюковым", - отметил министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов.

Почетный президент РФС, бывший вице-президент Международной федерации футбола (ФИФА) Вячеслав Колосков полагает, что у казанской заявки есть все, чтобы рассчитывать на получение одного из двух Суперкубков УЕФА. "Сейчас все будет зависеть от эффективной работы заявочного комитета, знаю это по своему опыту, - сказал он ТАСС. - У города есть колоссальный опыт и позитивный резонанс по поводу высокого уровня проведения соревнований. У Казани хорошие шансы, предпосылки все есть".

Вместе с тем почетный президент РФС отметил, что наличие представителя национальной футбольной организации в исполкоме УЕФА еще больше повысило бы шансы Казани. "Его отсутствие я считаю большим пробелом. Наличие такого человека в разы увеличило бы шансы выиграть. В 2021 году будут очередные выборы в исполком, поэтому было бы неплохо представить туда кандидата от РФС", - резюмировал Колосков.

Теги
РоссияТатарстанДюков, Александр ВалерьевичФиналы футбольных еврокубков
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