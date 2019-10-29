Легкоатлетки Сидорова и Ласицкене получили призы от Федерации бокса России

Ранее генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев заявил ТАСС, что спортсменки получат по автомобилю. Такое решение было приняло на основании обращения членов женской сборной России по боксу, которые попросили руководство своей федерации обратить внимание на успехи российских легкоатлеток на чемпионате мира. В Дохе они выступали в нейтральном статусе по причине дисквалификации Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Кремлев поддержал инициативу, в итоге было принято решение наградить легкоатлеток и их тренеров.

На завершившемся 6 октября в Дохе мировом первенстве 26-летняя Ласицкене стала первой в истории трехкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту. После победы муж спортсменки Владас Ласицкас в социальной сети обратил внимание на решение Федерации бокса России наградить своих спортсменов за успешное выступление на мужском и женском чемпионатах мира автомобилями и денежными поощрениями в размере 5 млн рублей, сравнив его с благодарностью легкоатлетам от Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). "Боксерам от их федерации за победу на чемпионате мира: машина плюс 5 млн рублей. Легкоатлетам от ВФЛА - СМС от главы федерации с букетиком", - написал Ласицкас в Twitter.