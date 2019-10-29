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НБА

Баскетболист клуба НБА "Бруклин" Дюрант может завершить карьеру в "Барселоне"

Игрок признался, что ему хочется попробовать свои силы в Евролиге

ТАСС, 29 октября. Легкий форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Бруклин" Кевин Дюрант заявил, что в конце карьеры может перейти в испанскую "Барселону". Комментарий 31-летнего игрока приводит "Газета.Ru" со ссылкой на портал Sportando.

В июле этого года Дюрант стал игроком "Бруклина" в результате обмена с клубом "Голдэн Стейт", в обратном направлении отправились защитники Д'Анджело Рассел, Шабазз Напьер, форвард Тревеон Грэм, также "Бруклин" получил защищенный выбор на первом раунде драфта 2020 года. Дюрант пропускает сезон-2019/20 из-за полученной в прошлом сезоне травмы икроножной мышцы.

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"Я действительно хотел играть за границей в прошлом году. Мне очень хочется сыграть в Европе в последнем сезоне [карьеры], за "Барселону". Евролига кажется мне интересным соревнованием, второй по силе турнир в мире. Не знаю, сделаю ли я это, сейчас это для меня не более чем мечты на диване, однако было бы здорово", - сказал Дюрант.

Дюрант был выбран на драфте НБА 2007 года под общим вторым номером клубом "Сиэтл Суперсоникс" (нынешнее название - "Оклахома"), по итогам первого сезона он получил приз лучшему новичку лиги. За "Оклахому" он выступал до 2016 года, после чего подписал контракт с "Голден Стэйт". В составе клуба форвард стал двукратным чемпионом НБА и двукратным обладателем приза самому ценному игроку финальной серии. Пять раз он включался в первые символические сборные по итогам сезона и трижды - во вторые.

Четыре раза Дюрант становился самым результативным игроком регулярного чемпионата, а в 2014 году получил награду самому ценному игроку сезона. Форвард 10 раз принимал участие в Матчах звезд НБА и дважды признавался лучшим баскетболистом звездного уик-энда. По ходу плей-офф сезона-2018/19 он был самым результативным игроком, набирая в 12 матчах в среднем по 32,3 очка, делая 4,9 подбора и 4,5 передачи за 36 минут на паркете, при этом он дважды получал серьезные повреждения. В пятом матче серии 1/4 финала с "Хьюстоном" (4-2) Дюрант травмировал икроножную мышцу, после чего вернулся в строй лишь в пятом матче финала против "Торонто" (2-4) и спустя 12 минут снова получил повреждение, позднее выяснилось, что он порвал ахиллово сухожилие и, вероятно, не сможет сыграть в следующем сезоне.

В составе сборной США Дюрант дважды завоевывал золотые медали Олимпийских игр (2012, 2016), а в 2010 году помог национальной команде выиграть чемпионат мира.

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