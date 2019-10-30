МОК создаст рабочую группу по переносу марафона на Олимпиаде-2020 из Токио в Саппоро

ТОКИО, 30 октября. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) намерен создать рабочую группу, которая будет заниматься процессом переноса марафона и соревнований по спортивной ходьбе во время Олимпийских игр в 2020 году из Токио в северный город Саппоро из-за жары. Об этом в среду в Токио на пресс-конференции сообщил глава координационной комиссии МОК Джон Коутс.

"Я предлагаю 1 ноября организовать четырехстороннюю рабочую группу в составе представителей японского правительства, столичной администрации, организационного комитета Игр-2020 и МОК", - отметил Коутс. Он также подчеркнул, что если у столичной администрации или жителей Токио остаются какие-то вопросы, МОК готов в полной мере и в любой необходимой форме объяснить решение по переносу части соревнований из столицы на север страны. "Мы осознаем и ценим всю ту подготовительную работу, которую провели токийцы, и готовы объяснить, на чем основывается наше решение", - добавил он.