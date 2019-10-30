Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Олимпиада-2020 в Токио

МОК создаст рабочую группу по переносу марафона на Олимпиаде-2020 из Токио в Саппоро

Международный олимпийский комитет готов в полной мере и в любой необходимой форме объяснить решение по переносу части соревнований из столицы на север Японии
Глава МОК Томас Бах EPA-EFE/JOSE MENDEZ
Описание
Глава МОК Томас Бах
© EPA-EFE/JOSE MENDEZ

ТОКИО, 30 октября. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) намерен создать рабочую группу, которая будет заниматься процессом переноса марафона и соревнований по спортивной ходьбе во время Олимпийских игр в 2020 году из Токио в северный город Саппоро из-за жары. Об этом в среду в Токио на пресс-конференции сообщил глава координационной комиссии МОК Джон Коутс. 

"Я предлагаю 1 ноября организовать четырехстороннюю рабочую группу в составе представителей японского правительства, столичной администрации, организационного комитета Игр-2020 и МОК", - отметил Коутс. Он также подчеркнул, что если у столичной администрации или жителей Токио остаются какие-то вопросы, МОК готов в полной мере и в любой необходимой форме объяснить решение по переносу части соревнований из столицы на север страны. "Мы осознаем и ценим всю ту подготовительную работу, которую провели токийцы, и готовы объяснить, на чем основывается наше решение", - добавил он.

На эту тему
Посольство России раскритиковало губернатора Токио за шутку о марафоне Игр-2020 на Курилах

Ранее МОК принял решение перенести из-за жары марафон и соревнования по спортивной ходьбе на Олимпиаде 2020 года из столицы в северный город Саппоро, что вызвало негативную реакцию у столичной администрации. Глава организационного комитета "Токио-2020" Ёсиро Мори уже заявлял, что столичным властям придется согласиться с решением, принятым Международным олимпийским комитетом. 

Согласно осуществленным замерам, на протяжении трех лет средняя температура воздуха в конце июля - начале августа в Токио стабильно превышала 30 градусов. Это гораздо выше показателей 1964 года, когда там состоялась Олимпиада, но тогда соревнования были проведены в начале октября. Наибольшие опасения вызывают марафон и спортивная ходьба на длинные дистанции, представляющие настоящее испытание для спортсменов и зрителей.

ХХХII летние Игры пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа 2020 года. На организацию соревнований предполагается потратить около 2 трлн иен ($17,8 млрд).

Теги
Олимпиада-2020 в Токио
Реклама на ТАСС
Олимпиада-2020 в Токио
Токио настаивает на проведении марафона Олимпиады-2020 в столице, несмотря на решение МОК
Международный олимпийский комитет намерен перенести соревнования в Саппоро
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС