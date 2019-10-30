Сборная Англии по регби оштрафована за ответ на новозеландскую хаку на Кубке мира

ТАСС, 30 октября. Сборная Англии оштрафована за свой ответ на ритуальный танец новозеландских маори - хаку, который исполнила команда Новой Зеландии перед полуфинальным матчем Кубка мира по регби в Японии.

За переход несколькими игроками средней линии поля во время построения в форме буквы V перед клином новозеландцев, как сообщает в среду газета The Guardian, англичане были оштрафованы на $2,5 тыс.

Эти средства будут переданы организаторами турнира на благотворительные цели. Сборная Англии одержала победу над командой Новой Зеландии со счетом 19:7 и встретится 2 ноября в финале с южноафриканцами.

Правила этого контактного вида спорта, возникшего в XIX веке в Англии, предусматривают, что команды должны оставаться на своей половине поля даже в случае ответа на вызов, что и произошло в полуфинальном матче 28 октября в Японии. Несколько англичан пересекли центральную линию, и рефери Найджелу Оуэнсу и его коллегам пришлось сопроводить игроков обратно на их половину.