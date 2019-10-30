Сборная Англии по регби оштрафована за ответ на новозеландскую хаку на Кубке мира

ТАСС, 30 октября. Сборная Англии оштрафована за свой ответ на ритуальный танец новозеландских маори - хаку, который исполнила команда Новой Зеландии перед полуфинальным матчем Кубка мира по регби в Японии.
За переход несколькими игроками средней линии поля во время построения в форме буквы V перед клином новозеландцев, как сообщает в среду газета The Guardian, англичане были оштрафованы на $2,5 тыс.
Эти средства будут переданы организаторами турнира на благотворительные цели. Сборная Англии одержала победу над командой Новой Зеландии со счетом 19:7 и встретится 2 ноября в финале с южноафриканцами.
Правила этого контактного вида спорта, возникшего в XIX веке в Англии, предусматривают, что команды должны оставаться на своей половине поля даже в случае ответа на вызов, что и произошло в полуфинальном матче 28 октября в Японии. Несколько англичан пересекли центральную линию, и рефери Найджелу Оуэнсу и его коллегам пришлось сопроводить игроков обратно на их половину.
Согласно заявлению Международного совета регби, штраф вынесен за нарушения правил турниров, "связанных с культурными проблемами". Главный тренер новозеландцев Стив Хансен считает реакцию сборной Англии на хаку "просто фантастической". "Они оштрафованы не за ответ, а за то, что пересекли линию, - сказал он. - Кто понимает, тот знает, что хака требует ответа, это личный вызов для вас, и на него необходимо ответить, считаю, что это было сделано блестяще и довольно изобретательно", - добавил Хансен.
По словам капитана англичан Оуэна Фаррелла, команда планировала свой ответ заранее: "Мы хотели показать сборной Новой Зеландии, что матч пойдет не по их сценарию. Мы просто не хотели стоять на одной линии и позволить им нападать на нас", - сказал Фаррелл.
В 2011 году сборная Франции была оштрафована $3,2 тыс. за свой ответ новозеландцам перед финальным матчем Кубка мира в Окленде. Во время исполнения хаки французы выстроились в форме стрелы и двинулись навстречу клину сборной Новой Зеландии и были наказаны за нарушение "протокола культурного ритуала".