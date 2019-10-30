Маслаков: Легкоатлетка Гущина считает, что стала жертвой махинаций Родченкова

МОСКВА, 30 октября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Российская легкоатлетка Юлия Гущина считает себя невиновной в деле о нарушении антидопинговых правил, наказание ей вынесли на основании махинаций, которые совершал бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков. Об этом ТАСС рассказал бывший тренер спортсменки Валентин Маслаков.

Спортивный арбитражный суд (CAS) 28 октября дисквалифицировал Гущину после перепроверки допинг-проб, взятых на чемпионате мира 2011 года в южнокорейском Тэгу и Олимпийских играх в Лондоне 2012 года. В них был обнаружен запрещенный препарат туринабол.

"CAS не пошел ей навстречу, хотя у нее были большие претензии и сомнения. Дело связано с Родченковым. Все это чистая подделка", - сказал Маслаков.

"Она считает, что выступала честно и никаких претензий к ней быть не может", - заметил он.

36-летняя Гущина специализируется в беге на короткие дистанции (100 м, 200 м и 400 м). Она является чемпионкой мира 2008 года в помещении (эстафета 4х400 м), победительницей чемпионата Европы - 2006. В связи с допинговыми наказаниями, в том числе в отношении ее партнерш по эстафетным командам, Гущина была лишена золотой и серебряной медалей Олимпийских игр 2008 года, серебра Олимпиады-2012 и золота чемпионата мира 2013 года в Москве.