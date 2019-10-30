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КХЛ

Кудашов остался доволен игрой хоккеистов СКА в матче с "Витязем"

В среду СКА обыграл "Витязь" в серии буллитов

ПОДОЛЬСК /Московская область/, 30 октября. /ТАСС/. Главный тренер петербургского СКА Алексей Кудашов отметил хорошее содержание игры своей команды в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с подмосковным "Витязем".

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Встреча прошла в среду в Подольске и завершилась победой СКА со счетом 3:2 по буллитам.

"Мы довольны двумя очками, довольны содержанием игры, но недовольны реализацией моментов и необязательным пропущенным голом в большинстве", - отметил Кудашов.

В межсезонье СКА пополнил финский форвард Йонас Кемппайнен, в 21 матче он забросил одну шайбу и отдал три голевые передачи. "Роль Кемппайнена не изменилась, в последних играх он добавляет и становится похожим на себя", - сказал Кудашов.

Остался доволен качеством игры своей команды и главный тренер "Витязя" Михаил Кравец. "Провели хорошую боевую игру, ребята вернулись к борьбе, желанию, в целом отыграли достаточно хорошо. Нужно побеждать в следующих домашних играх", - сказал Кравец.

18 октября в результате обмена из "Витязя" в СКА перешли нападающий Артем Швец-Роговой и вратарь Александр Самонов, в обратном направлении проследовали голкипер Петр Кочетков и нападающий Алексей Бывальцев. После этого "Витязь" проиграл пять матчей подряд. "Самое главное, как мы будем находить причину в себе, наша задача выходить и играть тем составом, который есть. У Бывальцева все хорошо, думаю, что он должен вернуться к своей лучшей игре", - заключил Кравец.

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