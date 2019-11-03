Ковалев не получил серьезных травм в бою с Альваресом

ЛАС-ВЕГАС /штат Невада/, 3 ноября. /ТАСС/. Российский боксер Сергей Ковалев не получил серьезных травм в поединке против мексиканца Сауля Альвареса. Об этом сообщили ТАСС организаторы поединка.

Ковалев проиграл Альваресу нокаутом в 11-м раунде в Лас-Вегасе и расстался с титулом чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 79,38 кг.

"Сергея осмотрели врачи. Серьезных повреждений нет. Только боль в челюсти", - сказал собеседник агентства.

Ковалев в третий раз в карьере проиграл досрочно. Всего на счету 36-летнего россиянина теперь 34 победы (29 нокаутом), четыре поражения, одна ничья.