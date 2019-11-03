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Бой Ковалев - Альварес

Один из судей считал ничейным бой Ковалев - Альварес на момент остановки

Еще двое судей считали, что Альварес ведет

ЛАС-ВЕГАС /штат Невада/, 3 ноября. /ТАСС/. Один из судей оценивал как ничейный на момент остановки поединок между россиянином Сергеем Ковалевым и мексиканцем Саулем Альваресом. Об этом ТАСС сообщили организаторы поединка.

Ранее в воскресенье Ковалев проиграл мексиканцу Саулю Альваресу нокаутом в 11-м раунде в Лас-Вегасе и расстался с титулом чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 79,38 кг.

"Один из судей по итогам десяти раундов оценивал бой как ничейный (95:95). Еще двое судей считали, что Альварес ведет (06:94, 94:94)", - сказал собеседник агентства.

Ковалев не сумел во второй раз защитить титул чемпиона мира WBO. Всего в послужном списке 36-летнего россиянина теперь 34 победы (29 нокаутом), четыре поражения, одна ничья.

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Бой Ковалев - Альварес
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