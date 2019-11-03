Тедеско доволен готовностью футболистов "Спартака" перед игрой с "Арсеналом"

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Главный тренер футбольного клуба "Спартак" Доменико Тедеско доволен состоянием игроков перед матчем с "Арсеналом", несмотря на плотный график. Об этом он рассказал на предматчевой пресс-конференции, которую транслирует пресс-служба "Спартака".

"Спартак" в матче 15-го тура чемпионата России в понедельник сыграет с "Арсеналом", начало игры в 19:00 мск.

"У нас все нормально. Несмотря на плотный график, когда мы за последние пять-шесть дней сыграли два матча, команда восстановилась. Состав на матч мы определим после тренировки сегодня вечером - завтра утром", - сказал Тедеско.

Немецкий специалист не заостряет внимание на положение команды в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). После 14 туров "Спартак" с 18 очками в активе занимает седьмое место. Отставание от лидера - санкт-петербургского "Зенита" - составляет 15 очков.

"Нет никакого смысла смотреть на таблицу, - сказал Тедеско. - Будем идти от игры к игре, стараться выиграть как можно больше. У нас четыре очка в двух матчах, будем следовать такому же графику".

Также специалист отметил, что не смог в полной мере изучить стиль игры соперника по предстоящему матчу. "Я смотрел обзор, все время уходит на подготовку к следующей игре после Кубка России, - сказал он. - Нет времени смотреть на соперников в полном объеме".

По словам тренера, "Спартак" против тульской команды может сыграть в четыре защитника, также Тедеско объяснил ситуацию с голландским полузащитником Гусом Тилом, который не проходит сейчас в стартовый состав. "Мы должны уметь варьировать, играть разными схемами, а что касается Тила, то у "Спартака" длинная скамейка: все отличные футболисты, все хотят играть, включая тех, кто перешел из "Спартака-2". Гус не исключение, он отлично работает, мы с ним общаемся, объяснили ситуацию, что это тактическое решение. Если он выйдет, надо объяснять, почему другой не вышел, и получается замкнутый круг, поэтому у всех есть шанс", - отметил он.

В составе "Арсенала" не сможет сыграть арендованный у красно-белых Александр Ломовицкий. "Александр - очень хороший футболист, но у нас нет пока возможности следить за всеми его играми, и нет планов на летние трансферы, так как все мысли о текущем составе. "Арсенал" - хорошая команда, которая в последних матчах незаслуженно теряла очки. Команда создавала хорошие голевые моменты, и мы сделаем все, чтобы выиграть", - подчеркнул Тедеско.