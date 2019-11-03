Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

Тедеско доволен готовностью футболистов "Спартака" перед игрой с "Арсеналом"

Встреча чемпионата России пройдет в понедельник

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Главный тренер футбольного клуба "Спартак" Доменико Тедеско доволен состоянием игроков перед матчем с "Арсеналом", несмотря на плотный график. Об этом он рассказал на предматчевой пресс-конференции, которую транслирует пресс-служба "Спартака".

На эту тему
Навстречу дерби с ЦСКА. "Спартак" обыграл "Ростов" в 1/8 финала Кубка России

"Спартак" в матче 15-го тура чемпионата России в понедельник сыграет с "Арсеналом", начало игры в 19:00 мск.

"У нас все нормально. Несмотря на плотный график, когда мы за последние пять-шесть дней сыграли два матча, команда восстановилась. Состав на матч мы определим после тренировки сегодня вечером - завтра утром", - сказал Тедеско.

Немецкий специалист не заостряет внимание на положение команды в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). После 14 туров "Спартак" с 18 очками в активе занимает седьмое место. Отставание от лидера - санкт-петербургского "Зенита" - составляет 15 очков.

"Нет никакого смысла смотреть на таблицу, - сказал Тедеско. - Будем идти от игры к игре, стараться выиграть как можно больше. У нас четыре очка в двух матчах, будем следовать такому же графику".

Также специалист отметил, что не смог в полной мере изучить стиль игры соперника по предстоящему матчу. "Я смотрел обзор, все время уходит на подготовку к следующей игре после Кубка России, - сказал он. - Нет времени смотреть на соперников в полном объеме".

По словам тренера, "Спартак" против тульской команды может сыграть в четыре защитника, также Тедеско объяснил ситуацию с голландским полузащитником Гусом Тилом, который не проходит сейчас в стартовый состав. "Мы должны уметь варьировать, играть разными схемами, а что касается Тила, то у "Спартака" длинная скамейка: все отличные футболисты, все хотят играть, включая тех, кто перешел из "Спартака-2". Гус не исключение, он отлично работает, мы с ним общаемся, объяснили ситуацию, что это тактическое решение. Если он выйдет, надо объяснять, почему другой не вышел, и получается замкнутый круг, поэтому у всех есть шанс", - отметил он.

В составе "Арсенала" не сможет сыграть арендованный у красно-белых Александр Ломовицкий. "Александр - очень хороший футболист, но у нас нет пока возможности следить за всеми его играми, и нет планов на летние трансферы, так как все мысли о текущем составе. "Арсенал" - хорошая команда, которая в последних матчах незаслуженно теряла очки. Команда создавала хорошие голевые моменты, и мы сделаем все, чтобы выиграть", - подчеркнул Тедеско.

Теги
Российский футбол
Реклама на ТАСС
Серия Гран-при по фигурному катанию
Авербух: Косторная является самой сбалансированной фигуристкой в России
По итогам этапа Гран-при в Гренобле спортсменка показала первый результат, обойдя Алину Загитову
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС