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Летние неолимпийские виды спорта

Глава FIDE Дворкович поздравил Федерацию шахмат России с победой национальных команд на ЧЕ

Обе российские команды одержали победы на чемпионате Европы в третий раз
Президент FIDE Аркадий Дворкович Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Президент FIDE Аркадий Дворкович
© Владимир Гердо/ТАСС

ТАСС, 4 ноября. Президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович поздравил Федерацию шахмат России (ФШР) с победой женской и мужской национальных сборных на европейском первенстве в грузинском Батуми. Комментарий Дворковича приводит пресс-служба ФШР.

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Вне конкуренции. Мужская и женская сборные России победили на ЧЕ по шахматам

Командный чемпионат Европы по шахматам завершился в субботу. Мужская и женская команды России завоевали на нем золотые медали.

"В этот праздничный для всех россиян день - праздник народного единства - мне особенно радостно лично поздравить вас, Федерацию шахмат России, и все российское шахматное сообщество с блестящим результатом мужской и женской сборных России на недавно завершившемся чемпионате Европы. Двойная победа - результат кропотливой работы тренеров, руководства федерации и самих спортсменов. Разрешите пожелать вам, Андрей Васильевич (Филатов, глава ФШР - прим. ТАСС), и в вашем лице всем нашим шахматистам продолжения золотой серии в командных и личных первенствах мира", - сказал Дворкович.

Обе российские команды одержали победы на чемпионате Европы в третий раз, ранее такое случалось в 2007 и 2015 годах.

Теги
Дворкович, Аркадий ВладимировичРоссияЛетние неолимпийские виды спорта
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