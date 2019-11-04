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Бой Ковалев - Альварес

Рябинский считает закономерным поражение боксера Ковалева в бою с Альваресом

Россиянин проиграл нокаутом в 11-м раунде и расстался с титулом чемпиона мира по версии WBO

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Поражение российского боксера Сергея Ковалева в поединке с мексиканцем Саулем Альваресом не является случайностью, результат боя закономерен. Такое мнение ТАСС высказал глава компании "Мир бокса" Андрей Рябинский.

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В воскресенье 36-летний Ковалев проиграл Альваресу нокаутом в 11-м раунде в Лас-Вегасе и расстался с титулом чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 79,38 кг.

"Все видели бой, Канело (прозвище Альвареса - прим. ТАСС) отлично боксировал, Серега уступил, но я по-прежнему считаю, что Серега - отличный боксер, один из лучших в мире, - сказал Рябинский. - Просто Канело в данном случае оказался сильнее и много в чем переиграл, причем с начала боя. Это не является какой-то случайностью, они оба обалденные боксеры, но Канело сейчас - один из лучших вне зависимости от весовой категории, такому сопернику проиграть не стыдно".

Ковалев не сумел во второй раз защитить титул чемпиона мира WBO. Всего в послужном списке россиянина теперь 34 победы (29 нокаутом), четыре поражения, одна ничья. На данный момент двое россиян владеют титулами чемпиона мира: Дмитрий Бивол (Всемирная боксерская ассоциация, WBA, вес до 79,38 кг) и Артур Бетербиев (Международная боксерская федерация, IBF, вес до 79,38 кг).

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Бой Ковалев - Альварес
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