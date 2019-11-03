Нокаут за миллионы долларов. Ковалев досрочно проиграл Альваресу

ЛАС-ВЕГАС /штат Невада/, 3 ноября. /ТАСС/. Россиянин Сергей Ковалев проиграл мексиканцу Саулю Альваресу нокаутом в 11-м раунде. 12-раундовый поединок прошел в Лас-Вегасе в присутствии 14 тысяч 490 человек. Россиянин не сумел защитить титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 79,38 кг. Соперникам было поставлено условие не набирать вес выше 84 кг в день боя, чтобы ограничить преимущество россиянина в габаритах (Альварес перешел через две весовые категории). Превышение ограничения грозило оппонентам штрафом. В итоге оба уложились в рамки лимита дополнительного взвешивания.

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Ковалев наносил большее количество ударов, однако мексиканец был точнее. Двое из трех судей отдавали преимущество Альваресу на момент остановки поединка (96:94, 96:94), один придерживался ничейного результата (95:95). После поединка Ковалев был доставлен в больницу. При этом сам россиянин не испытал проблем со здоровьем. Ковалев не сумел во второй раз защитить титул чемпиона мира WBO, который вернул в феврале нынешнего года благодаря победе над колумбийцем Элейдером Альваресом в бою-реванше. После этого россиянин в августе в Челябинске победил британца Энтони Ярда. Всего в послужном списке 36-летнего Ковалева теперь 34 победы (29 нокаутом), четыре поражения, одна ничья. В послужном списке 29-летнего Альвареса теперь 53 победы (36 нокаутом), одно поражение и две ничьи. Мексиканец стал чемпионом мира в четвертой весовой категории. Ранее он становился сильнейшим в весовых категориях до 69,9 кг, до 72,6 и до 76,2 кг. Гонорар Альвареса составит более $30 млн, Ковалева - порядка $12 млн, доходы могут возрасти за счет продажи прав на рекламу и телетрансляции. Усталость, возраст и карьера Ковалев по завершении поединка заявил, что причиной поражения стала усталость. "Я устал после шестого раунда. Не успел восстановиться после моего последнего поединка, он был совсем недавно. Знаю, что еще могу объединить все титулы в полутяжелом весе, все еще готов к этому", - заявил боксер журналистам.

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Менеджер россиянина Эгис Климас сообщил, что Ковалев не собирается завершать карьеру. "Конечно, он не собирается завершать карьеру. Мы собираемся вернуть свой титул", - сказал Климас. Это подтвердил и тренер российского боксера американец Бадди Макгирт, сообщивший, что Ковалев вернется на ринг после отдыха. "Сергей полностью выполнил весь план на бой. Такое [проигрыш нокаутом] случается, к сожалению. Сергей еще молод и будет готов вернуться на ринг, как только отдохнет", - сказал Макгирт. Промоутер Ковалева Кэти Дува также отметила, что россиянин извинился за поражение. Альварес назвал победу главной в своей карьере. "Это был очень трудный бой, но мы знали, что и как будет. Я сделал историю, это самая важная победа в карьере. Я очень уважаю своего соперника, он провел хороший бой", - сказал Альварес. Бой в России Федерация бокса России предложит Ковалеву провести бой на родине в 2020 году, заявил ТАСС генеральный секретарь организации Умар Кремлев. "Да, конечно, будем предлагать провести бой в России. Серега молодец, красивые бои показывает. Вот как приедет, обсудим с ним все. В следующем году этот бой мог бы состояться", - сказал Кремлев.

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