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Футбол в России

Президент ФК "Урал" Иванов имеет претензии к команде по поводу игры в обороне

В первом круге екатеринбургский клуб пропустил 29 голов

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Президент екатеринбургского футбольного клуба "Урал" Григорий Иванов высказал претензии по поводу игры своей команды в обороне в нынешнем сезоне. Об этом он рассказал ТАСС.

В понедельник "Урал" в матче 15-го тура чемпионата России проиграл дома "Оренбургу" со счетом 1:2 и опустился на седьмое место в турнирной таблице.

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"Я никого никогда не обвиняю, но тут мы в первом круге пропустили больше всех мячей - 29. Надо о чем-то думать, - сказал Иванов. - Три дня назад провели тяжелую игру на Кубок России, выплеснули эмоции, сегодня чего-то не хватало, хотя первый тайм в нашем исполнении был намного интереснее. Во втором был навал, хотели сравнять, получилось забить один гол, второй - нет".

По словам руководителя клуба, "Урал" не наиграл в прошедшем матче ни на поражение, ни на победу. "Хотя в первом тайме забей три момента, и все было бы нормально. Нереализованные моменты? У игроков надо спрашивать, почему они не забивают после выхода один на один, надо с ними разговаривать", - отметил он.

Президент "Урала" не уверен в том, что пауза на матчи сборных, которая наступит после матчей 16-го тура с 11 ноября, будет полезна команде.

"Игроки получат передышку, хотя сейчас в каждом месяце есть по две недели на игры сборных - сентябрь, октябрь, ноябрь. Не так много мы сейчас играем, я не думаю, что команда сильно устала. Надо начинать матчи с первых минут, а не так, чтобы пропускать основную часть голов в первые 15-20 минут. Тренерскому штабу надо задуматься над тем, почему мы выходим из раздевалки и пропускаем гол", - резюмировал Иванов.

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