Объекты, которые планировались для Всемирной шахматной олимпиады в Югре, достроят

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 5 ноября. /ТАСС/. Здания, которые планировалось построить для проведения Всемирной шахматной олимпиады в 2020 году в Ханты-Мансийске, будут достроены. Перенос соревнований в Москву не повлияет на реализацию проектов, сообщил во вторник ТАСС директор департамента физической культуры и спорта Югры Сергей Артамонов.

В понедельник президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович объявил, что соревнования пройдут в Москве, а не в Ханты-Мансийске, как планировалось ранее. Однако город примет первую в истории Всемирную шахматную паралимпиаду.

"Это ведь не к олимпиаде строилось. Эти объекты строятся планово, они должны были использоваться во время олимпиады, поэтому они будут в любом случае. Наталья Владимировна (Комарова, губернатор региона - прим. ТАСС) говорила, что все будет построено, будет использоваться населением. Сейчас объекты строятся с учетом маломобильных групп населения, и все будут готовы и адаптированы (для проведения паралимпиады - прим. ТАСС)", - сказал Артамонов.

По его словам, проведение Всемирной шахматной паралимпиады в округе означает, что регион готов к соревнованиям. "Паралимпиада - это очень ответственное мероприятие. Мы лучшие в стране по обеспечению доступности для маломобильных групп населения. Паралимпиада не ниже уровнем, но будет меньшее количество участников, это равноценные мероприятия", - отметил Артамонов.

Власти региона планировали к маю 2020 года возвести в Ханты-Мансийске универсальный спортивный комплекс для проведения Всемирной шахматной олимпиады. Его стоимость - более 1 млрд рублей.

Об олимпиаде

Всемирная шахматная олимпиада - командный турнир для сборных - членов FIDE. Впервые турнир был проведен в 1927 году в Лондоне. С 1950 года соревнования проводятся в формате двухлетнего цикла.

Соревнования в третий раз пройдут в Москве, ранее столица принимала турнир в 1956 и 1994 годах (в 1956 году победу одержала сборная СССР, в 1994 году - российская команда). Самой титулованной сборной является команда СССР (18 побед у мужчин и 11 - у женщин), мужская сборная России шесть раз становилась победителем турнира, женская - три раза. Ханты-Мансийск принимал Всемирную шахматную олимпиаду в 2010 году, тогда победителем мужского турнира стала сборная Украины, а женского - российская команда.