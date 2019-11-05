Будущий глава WADA считает бюджет организации неприлично малым

КАТОВИЦЕ /Польша/, 5 ноября. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Министр спорта Польши Витольд Банька, который вскоре станет президентом Всемирного антидопингового агентства (WADA), призвал все заинтересованные стороны увеличить бюджет организации, который сейчас составляет около $40 млн. Об этом он заявил во вторник на Всемирной конференции по борьбе с допингом в спорте, которая проходит в Катовице.

Банька является единственным кандидатом на пост главы WADA, его кандидатуру совет учредителей должен утвердить 7 ноября. На посту президента WADA поляк сменит британца Крейга Риди, чьи полномочия истекут 31 декабря.

"Каждый из нас, кто внимательно изучил бюджет WADA, знает, что он не соответствует ожиданиям, которые возлагаются на организацию. Если WADA ставит цель смело бороться за чистоту спорта, оно должно иметь достаточный бюджет. Смешно, что организация со статусом глобального регулятора имеет бюджет менее 40 миллионов долларов. Средний футбольный клуб имеет больший бюджет", - сказал Банька.

"Мы не должны мириться с этой ситуацией. Поэтому я призываю не только мировых спортивных лидеров, но и своих коллег, представляющих правительства, а также частные компании: если вы хотите, чтобы спорт был чистым, вам нужно увеличить финансовую поддержку борьбы с допингом в спорте", - добавил он.

WADA было создано 20 лет назад для борьбы с применением допинга в спорте. Оно финансируется Международным олимпийским комитетом (МОК) и органами государственной власти различных стран мира.