"Сила в командной игре и "физике". Черчесов назвал состав сборной на ноябрьские матчи

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Тренерский штаб сборной России по футболу объявил состав команды на два заключительных матча отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года за 11 дней до игры с командой Бельгии. На игру с бельгийцами (16 ноября, Санкт-Петербург) и командой Сан-Марино (19 ноября, Серравалле) были приглашены 25 игроков, что на одного футболиста меньше, чем месяцем ранее.

На эту тему Фомин вошел в состав сборной РФ на матчи отбора ЧЕ-2020 с командами Бельгии и Сан-Марино

Единственной линией, которая не претерпела изменений по сравнению с октябрем, стала защита, в нее вошли представители восьми российских клубов - Максим Беляев ("Арсенал"), Георгий Джикия ("Спартак"), Вячеслав Караваев ("Зенит"), Федор Кудряшов ("Сочи"), Сергей Петров ("Краснодар"), Андрей Семенов ("Ахмат"), Марио Фернандес (ЦСКА) и Дмитрий Чистяков ("Ростов"). В этот список вполне мог быть включен еще и Илья Кутепов из "Спартака", но вернуться в национальную команду 26-летнему центральному защитнику помешала травма, полученная 4 ноября в матче 15-го тура чемпионата России против "Арсенала" (0:1). В последний раз он играл за сборную 7 июля 2018 года в четвертьфинале чемпионата мира против хорватов. "Мы смотрели за ним, он провел шесть последних матчей, на окончательное решение повлияла травма. Выходит, что в этой ситуации травма подумала за нас", - сказал главный тренер сборной России Станислав Черчесов на пресс-конференции, посвященной оглашению состава. Изменение во вратарской линии было прогнозируемо - голкипер "Зенита" Андрей Лунев не выходил на поле с конца сентября. Почти параллельно с этим от повреждения восстановился капитан "Динамо" Антон Шунин. Две другие позиции вратарской линии при Черчесове в последнее время не вызывают вопросов - это Маринато Гилерме из "Локомотива" и выступающий за "Сочи" Сослан Джанаев. Черчесов в очередной раз подтвердил, что "первым номером" сборной остается Гилерме. Вместе с тем, он согласился с похвалами в адрес Джанаева, отметив, что не зря решил вернуть в национальную команду голкипера, который не играл за сборную с 2016 года. Что касается голкипера "Динамо", Черчесов сказал: "Шунин после травмы играет весьма уверенно. Он игрок нашей обоймы, выбор пал на него". Без Ахметова и Соболева Также по одному изменению произошло в полузащите и в нападении, в ноябре приглашения в сборную не получил хавбек ЦСКА Ильзат Ахметов, дебютировавший в команде в этом году. "Сегодня ситуация такова, его не вызвали. Он не проявил себя на прошлом сборе, в чемпионате тоже сейчас играет, не проявляя себя до конца", - сказал Черчесов, отметив, что решение не приглашать Ахметова не связано с тем, что в клубе он был переведен на позицию ближе к атаке.

Зато впервые в карьере приглашение в сборную получил полузащитник "Уфы" Даниил Фомин. Говоря о нем, главный тренер сборной напомнил о принципе приглашения в команду новых игроков. "Он является игроком молодежной сборной прошлого созыва, в этом году с первых туров выступает за "Уфу". Видел его на сборе клуба в Австрии, он играет стабильно, решили посмотреть его в сборной. До чемпионата Европы у нас осталось два сбора, в ноябре и марте, на этот раз ситуация позволяет посмотреть как его, так и Рифата Жемалетдинова", - добавил Черчесов. В отличие от октябрьского сбора, когда было вызвано трое нападающих, в ноябре в команду приглашены всего два форварда - Артем Дзюба из "Зенита" и представляющий чешский клуб "Млада Болеслав" Николай Комличенко. Вне заявки остался Александр Соболев из "Крыльев Советов", который делит первое место в списке лучших бомбардиров чемпионата России с Элдором Шомуродовым из "Ростова", на счету каждого из них по 10 мячей. "Мы смотрим, кто как себя проявляет в чемпионате, отсюда у нас такие решения, - объяснил Черчесов. - Федор Смолов травмирован, Федор Чалов сейчас играет за молодежную сборную. Александр Соболев после сборной себя в чемпионате не до конца проявил, поэтому мы приняли такое решение". Что касается остальных позиций в средней и атакующей линиях, стоит отметить возвращение в национальную команду полузащитника "Локомотива" Алексея Миранчука, который по состоянию здоровья не получал приглашения в сентябре и октябре. Сборная России будет отталкиваться от себя Готовиться к матчам против бельгийцев и команды Сан-Марино сборная России будет в Сочи на стадионе им. Славы Метревели. Сбор в Краснодарском крае пройдет с 10 по 14 ноября, после чего команда отправится в Санкт-Петербург. В день оглашения состава Черчесов в очередной раз напомнил, почему сборная решила не готовиться к заключительным играм отбора на Евро-2020 на привычной для себя базе в подмосковном Новогорске. "Мы проанализировали, какая погода была в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи за последние пять лет, - сказал он. - В Москве в это время была неважная погода - иногда минусовая, а в Сочи хорошая погода. Вероятность того, что погода будет лучше, чем в Москве, намного выше. Поэтому мы решили провести сбор там".