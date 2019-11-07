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Летние олимпийские виды спорта

Ласицкене претендует на награду лучшей легкоатлетки Европы в октябре

Голосование за лучшую спортсменку завершится 11 ноября
Мария Ласицкене Наталия Федосенко/ТАСС
Описание
Мария Ласицкене
© Наталия Федосенко/ТАСС

ТАСС, 7 ноября. Россиянка Мария Ласицкене, выступающая в прыжках в высоту, номинирована на звание лучшей легкоатлетки Европы в октябре. Об этом сообщает пресс-служба Европейской легкоатлетической ассоциации.

На чемпионате мира, который проходил в Дохе с 27 сентября по 6 октября, 26-летняя Ласицкене стала первой в истории трехкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту. Также она стала победительницей Всемирных военных игр, установив рекорд соревнований (2,01 м).

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Помимо Ласицкене на награду претендуют британки Дина Эшер-Смит (спринтерский бег) и Катарина Джонсон-Томпсон (семиборье), голландка Сифан Хассан (бег на длинные дистанции) и немка Малайка Михамбо (прыжок в длину). Эшер-Смит стала чемпионкой мира в беге на 200 м и серебряным призером в эстафете 4 по 100 м, Джонсон-Томпсон стала сильнейшей в семиборье, Михамбо - в прыжках в длину, Хассан одержала победы на дистанциях 1500 м и 10000 м.

Ласицкене 26 октября получила премию лучшей легкоатлетке Европы по итогам года. Россиянка также является двукратной чемпионкой мира в помещении, четырехкратной победительницей Бриллиантовой лиги, победительницей и серебряным призером чемпионата Европы, двукратной чемпионкой Европы в помещении.

Голосование за лучшую легкоатлетку октября завершится 11 ноября.

Теги
Летние олимпийские виды спорта
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