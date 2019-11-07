Ласицкене претендует на награду лучшей легкоатлетки Европы в октябре

ТАСС, 7 ноября. Россиянка Мария Ласицкене, выступающая в прыжках в высоту, номинирована на звание лучшей легкоатлетки Европы в октябре. Об этом сообщает пресс-служба Европейской легкоатлетической ассоциации.

На чемпионате мира, который проходил в Дохе с 27 сентября по 6 октября, 26-летняя Ласицкене стала первой в истории трехкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту. Также она стала победительницей Всемирных военных игр, установив рекорд соревнований (2,01 м).