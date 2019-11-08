Фигуристка Щербакова лидирует после короткой программы на этапе Гран-при в Китае

ЧУНЦИН /Китай/, 8 ноября. /ТАСС/. Российская фигуристка Анна Щербакова располагается на первом месте после короткой программы на четвертом в сезоне этапе Гран-при, который проходит в китайском Чунцине.

Щербакова и Туктамышева без падений провели тренировки на этапе Гран-при в Китае

15-летняя Щербакова одержала победу на первом этапе Гран-при в США, российская спортсменка проводит дебютный сезон на взрослом уровне. В сезоне-2018/19 Щербакова стала чемпионкой России, также она выиграла два этапа юниорского Гран-при, Европейский юношеский олимпийский фестиваль, заняла второе место на чемпионате мира среди юниоров и на зимней юношеской Спартакиаде.

Туктамышевой 22 года, она является чемпионкой мира и Европы 2015 года, также в ее активе победа в финале Гран-при - 2015. В прошлом сезоне спортсменка завоевала золото и бронзу этапов Гран-при и пробилась в финал серии, где стала третьей. 17-летняя Самодурова является чемпионкой Европы (2019) и бронзовым призером командного чемпионата мира (2019).

Ранее в пятницу россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов показали лучший результат в ритм-танце. Позднее в пятницу короткую программу представят мужчины и пары. В субботу в произвольном танце выступят танцевальные дуэты, в произвольной программе - мужчины, женщины и пары. В воскресенье пройдут показательные выступления.