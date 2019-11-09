Кудашов: игра сборной РФ по хоккею в матче со шведами не доставила полного удовлетворения

ХЕЛЬСИНКИ, 9 ноября. /ТАСС/. Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Кудашов отметил, что не полностью удовлетворен качеством игры своей команды в матче Кубка Карьяла с командой Швеции. Об этом Кудашов рассказал журналистам.

"Полного удовлетворения игра не доставила, считаю, что во втором матче хоккеисты должны играть более уверенно все 60 минут. Сначала был полный контроль, потом ненужные удаления во втором периоде полностью перевернули игру. Мы способны доминировать на протяжении всей игры и не позволять сопернику брать инициативу в свои руки. Любая недоработка, ошибка или расслабленность на международном уровне приводит как минимум к переходу инициативы, а бывает и к голу", - отметил Кудашов.

"С вратарями нормальная ситуация, ребята набираются опыта, кто будет играть завтра, пока не готов сказать. Мы всегда делаем акцент на атаку и оборону, разберем ошибки перед игрой с чехами. Самое главное, что мы сегодня выиграли очень сложную игру, это очень важно для команды. Первый период был хорошим", - добавил главный тренер сборной России.

В заключительном матче Кубка Карьяла российские хоккеисты в воскресенье сыграют с чехами.