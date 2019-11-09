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Кубок Карьяла

Сборная Чехии по хоккею по буллитам обыграла команду Финляндии в матче Кубка Карьяла

Победный бросок реализовал Якуб Крейчик
Хоккеисты сборной Чехии EPA-EFE/Lars Moeller
Описание
Хоккеисты сборной Чехии
© EPA-EFE/Lars Moeller

ХЕЛЬСИНКИ, 9 ноября. /ТАСС/. Мужская сборная Чехии по хоккею переиграла в серии буллитов команду Финляндии со счетом 3:2 в матче второго тура Кубка Карьяла. Встреча прошла на "Хартвалл-Арене" в Хельсинки.

В составе сборной Чехии отличились Якуб Ержабек (38-я минута) и Томаш Филиппи (59), победный буллит реализовал Якуб Крейчик. У финнов шайбы забросили Юхо Ламмикко (23) и Сакари Маннинен (41). Ранее в субботу россияне переиграли сборную Швеции в серии буллитов со счетом 5:4.

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В турнирной таблице первого этапа Евротура сборная России занимает третье место, набрав два очка. Лидирует команда Чехии (5), второй идет команда Финляндии (4), последней - команда Швеции (1). В заключительном туре сборная России сыграет с командой Чехии, а шведы встретятся с финнами. Обе встречи пройдут в воскресенье.

Евротур в своем нынешнем виде проходит с 1996 года, каждый из четырех постоянных участников - сборные России, Финляндии, Чехии и Швеции - проводит у себя по одному этапу. По итогам прошлого сезона победителем Евротура стала сборная России. Всего россияне девять раз выигрывали это ежегодное соревнование, столько же побед у финнов, в активе шведов три победы, чехи выигрывали общий зачет Евротура дважды.

Кубок Карьяла в рамках Евротура также проводится с 1996 года. Наибольшее количество побед на турнире в активе хозяев - 12. Сборная России побеждала на турнире восемь раз, шведы - четыре, чехи - один.

Хоккей. Кубок Карьяла
МКомандаИВВОВБПБПОПШО
1Чехия21010006-35
2Финляндия21001006-64
3Россия20010018-82
4Швеция20001015-81

 

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