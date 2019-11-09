Сборная Чехии по хоккею по буллитам обыграла команду Финляндии в матче Кубка Карьяла

В составе сборной Чехии отличились Якуб Ержабек (38-я минута) и Томаш Филиппи (59), победный буллит реализовал Якуб Крейчик. У финнов шайбы забросили Юхо Ламмикко (23) и Сакари Маннинен (41). Ранее в субботу россияне переиграли сборную Швеции в серии буллитов со счетом 5:4.

ХЕЛЬСИНКИ, 9 ноября. /ТАСС/. Мужская сборная Чехии по хоккею переиграла в серии буллитов команду Финляндии со счетом 3:2 в матче второго тура Кубка Карьяла. Встреча прошла на "Хартвалл-Арене" в Хельсинки.

В турнирной таблице первого этапа Евротура сборная России занимает третье место, набрав два очка. Лидирует команда Чехии (5), второй идет команда Финляндии (4), последней - команда Швеции (1). В заключительном туре сборная России сыграет с командой Чехии, а шведы встретятся с финнами. Обе встречи пройдут в воскресенье.

Евротур в своем нынешнем виде проходит с 1996 года, каждый из четырех постоянных участников - сборные России, Финляндии, Чехии и Швеции - проводит у себя по одному этапу. По итогам прошлого сезона победителем Евротура стала сборная России. Всего россияне девять раз выигрывали это ежегодное соревнование, столько же побед у финнов, в активе шведов три победы, чехи выигрывали общий зачет Евротура дважды.

Кубок Карьяла в рамках Евротура также проводится с 1996 года. Наибольшее количество побед на турнире в активе хозяев - 12. Сборная России побеждала на турнире восемь раз, шведы - четыре, чехи - один.