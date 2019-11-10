Глава РФПИ: победа Магомедшарипова приблизила его к бою за титул UFC

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев считает, что россиянин Забит Магомедшарипов готов провести следующий поединок за чемпионский титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Об этом Дмитриев заявил ТАСС после турнира UFC в Москве.

РФПИ является соучредителем UFC Russia. Ранее в Москве завершил турнир UFC. В главном поединке вечера Магомедшарипов единогласным решением судей победил американца Кэлвина Каттара. В другом поединке россиянин Александр Волков выиграл у американца Грега Харди.

"Сегодняшний турнир отличался высоким уровнем как зрелищности, так и организации, - сказал Дмитриев. - В половине из шести боев основного карда победу одержали российские атлеты, включая два финальных боя. Александр Волков продемонстрировал возвращение в мировую элиту ММА после перерыва, а победа Забита Магомедшарипова в итоговом бою вечера открывает ему путь к получению чемпионского пояса в своем весе уже в следующем бою. Это может стать вторым титулом для российских спортсменов вслед за Хабибом Нурмагомедовым".

28-летний Магомедшарипов провел в смешанных единоборствах 19 боев, на его счету 18 побед и одно поражение. Спортсмен выступает в полулегком весе. Чемпионом UFC в этом весе является американский боец Макс Холлоуэй, который 15 декабря в Лас-Вегасе проведет титульный бой против первого номера рейтинга полулегкого веса австралийца Александра Волкановски. Магомедшарипов занимает пятое место в рейтинге.

Нурмагомедов является чемпионом UFC в легком весе.