Футболист "Монако" Головин вошел в символическую сборную 13-го тура чемпионата Франции

ТАСС, 11 ноября. Полузащитник сборной России и "Монако" Александр Головин вошел в состав символической сборной 13-го тура чемпионата Франции по футболу по версии журнала L'Equipe. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу клуба.

Гол Головина принес "Монако" победу над "Дижоном" в матче чемпионата Франции по футболу

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В субботу в матче против "Дижона", который "Монако" выиграл со счетом 1:0, Головин забил мяч.

Также в символическую команду тура попали вратарь Александр Укидья ("Мец"), защитники Аталь Юсеф ("Ницца"), Даниэль Конгре ("Монпелье"), Дуе Чалета-Цар ("Марсель") и Мигель Трауко ("Сент-Этьен"), полузащитники Димитри Пайет ("Марсель") и Димитри Льенар ("Страсбур"), нападающие Анди Делор ("Монпелье"), Людовик Ажорк ("Страсбур") и Денис Буанга ("Сент-Этьен").

"Монако" занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 18 очков. В следующем туре команда встретится на выезде с "Бордо" 24 ноября. Головин в текущем розыгрыше национального первенства забил три гола и отдал две результативные передачи в 11 матчах.