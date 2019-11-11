Кузяев: сборная России покажет атакующий футбол в матче с бельгийцами

"Нам будет очень тяжело против бельгийцев, но обыграть их реально, - сказал Кузяев. - Бельгия - одна из сильнейших сборных в мире, у них великолепный подбор игроков, которые играют в ведущих европейских чемпионатах. При правильной подготовке и должном настрое, при поддержке болельщиков можем добиться положительного результата, я думаю, что мы покажем атакующий футбол".

Также Кузяев выделил сильные стороны обеих команд. "У бельгийцев хорошие исполнители, они быстро принимают решение, совсем другие скорости, когда мы играли с ними, то почувствовали это на себе, надо стремиться к этому. Наша сила в духе, характере, желании биться на каждом участке поля, дисциплине. У нас есть хорошие исполнители, вот Саша Головин набрал хорошую форму, Артем [Дзюба] лидер в чемпионате по системе "гол+пас", - отметил он.

У бельгийцев в нападении играет футболист итальянского "Интера" Ромелу Лукаку. "Он с Дзюбой одного типа, оба габаритные форварды, от них многое будет зависеть в этой игре. Я надеюсь, что Артем проявит себя в лучшем качестве", - заключил Кузяев.

После победы над сборной Кипра 13 октября команда России гарантировала себе участие в финальной части чемпионата Европы за два тура до окончания отборочного турнира. После восьми игр команда России занимает второе место в группе I, набрав 21 очко. Сборная Бельгии с 24 очками лидирует в турнирной таблице, далее следуют команды Кипра (10 очков), Шотландии (9), Казахстана (7) и Сан-Марино (0).