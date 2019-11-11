Призовой фонд матча за шахматную корону 2020 года составит около €2 млн

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович заявил, что призовой фонд матча за титул чемпиона мира в 2020 году составит около €2 млн. Об этом Дворкович сообщил журналистам.

Подписан договор о проведении турнира претендентов по шахматам в Екатеринбурге

"В FIDE пришло два письма с желанием провести матч за первенство мира в 2020 году, - сказал Дворкович. - Первый претендент - это Дубай, второй - Аргентина. Мы сейчас находимся в процессе обсуждения с этими кандидатами".

"Призовой фонд турнира будет порядка двух миллионов евро", - добавил Дворкович.

Действующим чемпионом мира является норвежец Магнус Карлсен. Его соперник в матче за шахматную корону определится по итогам турнира претендентов, который пройдет весной 2020 года в Екатеринбурге.