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Формула-1

"Формула-1" объявила о разработке плана по снижению выбросов углерода до нуля к 2030 году

Инициатива разрабатывалась в течение 12 месяцев совместно с Международной автомобильной федерацией

ТАСС, 12 ноября. Руководство чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" намерено снизить выбросы углерода болидов до нуля к 2030 году. Об этом сообщает пресс-служба гоночной серии.

Эта инициатива по развитию "Формулы-1" разрабатывалась в течение 12 месяцев совместно с Международной автомобильной федерацией (FIA) и экспертами по устойчивому развитию, реализация проекта начнется немедленно.

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"Статус "Формулы-1" как самого передового вида автомобильных инноваций дает серии платформу для ускорения прогресса и развития технологий, которые уменьшают и сокращают выбросы углерода от существующего двигателя внутреннего сгорания. Гибридный силовой агрегат будет играть ключевую роль в будущем автомобильной промышленности. Нынешний гибридный двигатель, вырабатывающий больше энергии при меньшем расходе топлива, чем любой другой, в сочетании с передовыми системами экологически чистого топлива и рекуперации энергии представляет огромную возможность для поставки гибридного силового агрегата с нулевым выбросом углерода", - говорится в сообщении пресс-службы организации.

"FIA приветствует эту инициативу "Формулы-1". Это не только очень обнадеживает будущее для автоспорта, но и может принести большую пользу обществу в целом", - заявил глава FIA Жан Тодт.

Чемпионат мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" проводится с 1950 года и является ведущей гоночной серией среди машин с открытыми колесами. Британец Льюис Хэмилтон досрочно стал чемпионом "Формулы-1" сезона-2019, Кубок конструкторов также досрочно завоевал "Мерседес".

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Формула-1
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