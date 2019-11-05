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Формула-1

Гонщик Ее Величества. Льюис Хэмилтон в шестой раз стал чемпионом "Формулы-1"

Льюис Хэмилтон
© EPA-EFE/LARRY W. SMITH
По победам британец уступает только Михаэлю Шумахеру, на счету которого семь титулов. Уже в следующем сезоне пилот "Мерседеса" может сравняться с одним из величайших гонщиков планеты

Перед стартом нынешнего сезона многие эксперты вновь были уверены, что Хэмилтон встретит серьезное сопротивление в борьбе за победу в чемпионате если не со стороны партнера по команде финна Валттери Боттаса, так со стороны пилотов "Феррари" — четырехкратного чемпиона мира немца Себастьяна Феттеля и перспективного монегаска Шарля Леклера. Но на деле британец вновь завоевал титул без особого сопротивления. Впрочем, начался сезон достаточно интересно, и на какое-то время можно было даже поверить в интригу в чемпионате.

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Первую же гонку в Австралии выиграл Боттас, причем сделал это достаточно уверенно, привезя на финише Хэмилтону более 20 секунд. Большинство полагало, что это разовый случай, но нет, последующие три гонки финн провел также блестяще — одержал еще одну победу и дважды финишировал вторым вслед за партнером по команде. После четырех этапов Боттас был лидером чемпионата, опережая британца всего на одно очко за счет быстрого круга в Австралии. На вопрос, в чем секрет такого преображения по сравнению с прошлым сезоном, финн отшучивался, говоря, что начал есть кашу по утрам.

Однако на большее Боттаса не хватило, начиная с пятого этапа Хэмилтон включил режим чемпиона, и угнаться за ним было крайне сложно. Британец одержал четыре победы подряд, всего же к летней паузе в чемпионате он восемь раз финишировал первым против всего двух финишей на высшей ступени пьедестала у Боттаса. Перед каникулами Хэмилтон имел преимущество над партнером по команде в 60 очков, и в очередном чемпионстве британца уже ни у кого не было сомнений.

Что же до "Феррари", то итальянский коллектив вновь разочаровал своих поклонников, по крайней мере на старте сезона. На предсезонных тестах болиды "Скудерии" были одними из лучших и по скорости, и по надежности, о команде в восторженных тонах писали в СМИ, говорилось о том, что уж в этом-то сезоне итальянцы наконец дадут бой "Мерседесу" и навяжут им борьбу за титулы в обоих зачетах. В первых пяти гонках Феттель и Леклер лишь три раза поднимались на подиум, в то время как Хэмилтон с Боттасом принесли "Мерседесу" пять победных дублей. Наладить дела в "Феррари" смогли лишь после летней паузы, однако к тому времени Хэмилтон уже был далеко за горизонтом и ни о какой победе в чемпионате для итальянского коллектива речи не шло.

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Из шести чемпионских титулов Хэмилтона, по сути, только два были завоеваны в бескомпромиссной борьбе: самый первый, в 2008 году, который он выиграл в последнем повороте последней гонки, и второй (2014 год), также завоеванный в последней гонке сезона. Во всех остальных случаях британец одерживал победу в чемпионате досрочно. После того как в 2016 году карьеру завершил бывший партнер британца по команде немец Нико Росберг, Хэмилтон по большому счету остался без достойной конкуренции. Пилоты "Феррари" и голландец Макс Ферстаппен из "Ред Булл" могут навязать ему борьбу на отдельных гонках, но на протяжении всего сезона выглядят нестабильно, в то время как Хэмилтон практически не допускает серьезных ошибок на всей дистанции чемпионата и показывает стабильно высокие результаты.

Штурм рекордов Шумахера

По количеству титулов Хэмилтон вышел на чистое второе место в истории, опередив аргентинца Хуана Мануэля Фанхио (5). Теперь главным ориентиром для британца является легендарный Михаэль Шумахер, который семь раз побеждал в чемпионате. В момент, когда немец завоевывал свой последний титул, казалось, что этот рекорд будет вечным, и близко никого не было, кто бы мог в ближайшей перспективе хотя бы приблизиться к нему по этому показателю. Однако переход "Формулы-1" на турбомоторы в 2014 году все изменил, "Мерседес" лучше остальных подготовился к изменениям в чемпионате и доминирует в нем вот уже на протяжении шести лет.

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Скорее всего, уже в следующем сезоне Хэмилтон сравняется с немцем по количеству титулов. Перед началом каждого сезона "Феррари" обнадеживает своих болельщиков, что даст бой "Мерседесу", но из года в год повторяется одно и то же — итальянская команда проваливает старт чемпионата, тогда как немецкий концерн работает практически безошибочно. Если "Феррари" и в следующем году наступит на те же грабли, то путь к седьмому титулу у Хэмилтона вновь получится легким. Ждать сопротивления со стороны напарника Боттаса британцу не стоит, финн в нынешнем сезоне показал, что ему пока не по силам бороться с Хэмилтоном на протяжении всего чемпионата, он может отлично выступить на отдельных гонках, но вот стабильности ему не хватает.

Побьет ли Хэмилтон рекорд по титулам? С большой вероятностью — да. Действующий контракт британца с "Мерседесом" истекает по завершении следующего сезона, но завершать карьеру новоиспеченный шестикратный чемпион не торопится.

"Естественно, что я хочу выступать в "Формуле-1" еще много лет и каждый год буду стремиться стать чемпионом, — сказал он в одном из недавних интервью. — Только это будет возможно далеко не всегда. Многим не удается выиграть даже один титул, так что я благодарен за эти победы. И я также не чувствую, что уже достиг своего пика, — и это радует, я планирую продолжать и становиться только сильнее".

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В 2020 году Хэмилтон может войти в историю, не только сравнявшись с Шумахером по количеству чемпионских титулов, но и побив еще ряд его рекордов, которые казались вечными, главный из них — по победам. На счету немца 91 финиш на первом месте, у Хэмилтона сейчас — 83. Учитывая, что британец в последних шести сезонах одерживал минимум по девять побед, достижение немца в следующем году падет почти наверняка. А если Хэмилтон останется в "Формуле-1" еще на несколько лет, то эта цифра совершенно точно перевалит за 100.

Хэмилтон превзойдет Шумахера и по количеству подиумов, сейчас в активе британца 150 финишей на пьедестале почета, тогда как у немца — 155. Не устоит, видимо, рекорд Шумахера и по победам в составе одной команды — 72 против 62 у британца.

Дмитрий Анзулис

Теги
Формула-1Шумахер, МихаэльХэмилтон, Льюис
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