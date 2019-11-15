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Допинг-скандал вокруг российского спорта

Доклад о допинговом скандале в Чувашии будет отправлен в WADA и МОК

В докладе основная вина за нарушение антидопинговых правил возлагается на врачей
Артем Пацев Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Артем Пацев
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Независимая комиссия по расследованию допингового скандала в Чувашии направит англоязычную версию доклада с итогами своей работы в Международный олимпийский комитет (МОК), Всемирное антидопинговое агентство (WADA), Международный паралимпийский комитет (МПК) и другие спортивные федерации, к которым имеют отношения подозреваемые в нарушении антидопинговых правил спортсмены. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил член независимой рабочей группы, спортивный юрист Артем Пацев.

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В докладе основная вина за нарушение антидопинговых правил возлагается на врачей, которые использовали запрещенный метод при медицинском сопровождении чувашских спортсменов. Медицинские сотрудники делали им внутривенные вливания, объем которых превышал разрешенный предел.

"В ближайшее время мы закончим перевод нашего доклада на английский язык и разошлем его во все заинтересованные международные организации, включая WADA, МОК и международные федерации, в первую очередь в IAAF [Международную ассоциацию легкоатлетических федераций], - сказал Пацев. - Ситуация с чувашским допинговым скандалом вышла на международный уровень".

Независимая комиссия была создана с тем, чтобы дать оценку расследованию Российского антидопингового агентства (РУСАДА), которое длилось с 2017 по 2019 год. В его ходе было выявлено более 60 случаев возможного нарушения антидопинговых правил спортсменами и персоналом одного из спортивных училищ Чувашии. По 33 спортсменам планируется открытие дел о возможном нарушении антидопинговых правил.

Теги
Допинг-скандал вокруг российского спорта
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