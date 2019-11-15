Комиссия выявила причастность РУСАДА к махинациям в чувашском допинговом скандале

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Сотрудники Российского антидопингового агентства (РУСАДА) при расследовании допингового скандала в Чувашии прибегали к махинациям при получении свидетельских показаний. Об этом говорится в оказавшемся в распоряжении ТАСС докладе независимой комиссии, которая расследовала это дело.

Независимая комиссия была создана в августе для того, чтобы дать оценку расследованию РУСАДА, которое длилось с 2017 по 2019 год. По его итогам было выявлено более 60 случаев возможного нарушения антидопинговых правил спортсменами и персоналом одного из спортивных училищ Чувашии. По 33 спортсменам планируется открытие дел о возможном нарушении антидопинговых правил.

"Утверждения руководства Российского антидопингового агентства о молодой и честолюбивой команде единомышленников, приверженных борьбе за чистый спорт, - не более чем красивые слова, - говорится в отчете. - Было доказано, что ряд сотрудников РУСАДА вовлечены в махинации с доказательствами. Вполне вероятно, подобные нарушения могут существовать и в других делах, расследованных или расследуемых РУСАДА".

"Вполне ожидаемо, если представители РУСАДА сейчас встанут на позицию отрицания очевидного и вновь пустятся в пространственные рассуждения общего характера "о давлении" и "борьбе за чистый спорт", - отмечается в документе. - Группа надеется, что у руководства РУСАДА хватит сил и мужества признать допущенные ошибки и вычислить "оборотней" в своей организации".

В докладе основная вина за нарушение антидопинговых правил возлагается на врачей, которые использовали запрещенный метод при медицинском сопровождении чувашских спортсменов. Медицинские сотрудники внутривенно делали им вливания, объем которых превышал разрешенный предел.