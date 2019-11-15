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Допинг-скандал вокруг российского спорта

Комиссия выявила причастность РУСАДА к махинациям в чувашском допинговом скандале

В отчете независимой комиссии говорится, что ряд сотрудников РУСАДА были вовлечены в махинации при получении свидетельских показаний

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Сотрудники Российского антидопингового агентства (РУСАДА) при расследовании допингового скандала в Чувашии прибегали к махинациям при получении свидетельских показаний. Об этом говорится в оказавшемся в распоряжении ТАСС докладе независимой комиссии, которая расследовала это дело.

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Независимая комиссия была создана в августе для того, чтобы дать оценку расследованию РУСАДА, которое длилось с 2017 по 2019 год. По его итогам было выявлено более 60 случаев возможного нарушения антидопинговых правил спортсменами и персоналом одного из спортивных училищ Чувашии. По 33 спортсменам планируется открытие дел о возможном нарушении антидопинговых правил.

"Утверждения руководства Российского антидопингового агентства о молодой и честолюбивой команде единомышленников, приверженных борьбе за чистый спорт, - не более чем красивые слова, - говорится в отчете. - Было доказано, что ряд сотрудников РУСАДА вовлечены в махинации с доказательствами. Вполне вероятно, подобные нарушения могут существовать и в других делах, расследованных или расследуемых РУСАДА".

"Вполне ожидаемо, если представители РУСАДА сейчас встанут на позицию отрицания очевидного и вновь пустятся в пространственные рассуждения общего характера "о давлении" и "борьбе за чистый спорт", - отмечается в документе. - Группа надеется, что у руководства РУСАДА хватит сил и мужества признать допущенные ошибки и вычислить "оборотней" в своей организации".

В докладе основная вина за нарушение антидопинговых правил возлагается на врачей, которые использовали запрещенный метод при медицинском сопровождении чувашских спортсменов. Медицинские сотрудники внутривенно делали им вливания, объем которых превышал разрешенный предел.

Теги
Допинг-скандал вокруг российского спорта
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