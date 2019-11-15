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Футбол в России

Представители клубов РПЛ и глава РФС 21 ноября обсудят изменения в судействе

В пятницу было объявлено о назначении Ашота Хачатурянца на пост председателя судейского комитета организации

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Представители клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) и президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков 21 ноября обсудят изменения в судействе. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор футбольного клуба "Уфа" Шамиль Газизов.

В пятницу на прошедшем в Санкт-Петербурге исполкоме РФС Дюков объявил о назначении Ашота Хачатурянца на пост председателя судейского комитета организации. На этом посту он сменил Николая Левникова, работавшего в этой должности с мая 2018 года. По словам президента РФС, в сфере футбольного арбитража необходимо работать по нескольким направлениям - развивать систему обучения и подготовки судей-инспекторов, свести к минимуму споры, разработав однозначную систему трактовки эпизодов, разделить департамент судейства и инспектирования и судейский комитет РФС, а также создать рейтинг арбитров.

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"Вижу, что идут изменения в судействе, проводится определенная большая работа, - сказал Газизов. - То, что анонсировал Александр Валерьевич Дюков - системная работа, связанная с судейством, идет. Мы все, участники футбольного процесса, должны ее поддерживать, мы поддерживаем".

"Это не быстрый процесс, - отметил Газизов, отвечая на вопрос о том, когда могут появиться плоды реформ судейской системы в российском футболе. - Нам, кто действует в футболе, нужно поддержать это. 21 ноября мы собираемся у Александра Валерьевича, думаю, руководителям клубов еще что-то новое скажут. По крайней мере, я поддерживаю то, что происходит в Российском футбольном союзе".

Также президент РФС высказывал мнение о том, что приглашение иностранных арбитров не позволит избежать проблем с судейством. Практика по привлечению зарубежных судей на матчи чемпионата России существовала с 2005 по 2007 год. "Я бы не хотел сейчас говорить о судействе. После разговора с президентом РФС я для себя понял, что системные изменения будут, для меня этого достаточно", - добавил гендиректор "Уфы".

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