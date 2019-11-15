Даниил Медведев потерял шансы на выход в полуфинал Итогового турнира АТР

ТАСС, 15 ноября. Испанец Рафаэль Надаль победил грека Стефаноса Циципаса в матче третьего тура Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), в результате чего российский теннисист Даниил Медведев потерял шансы на выход в полуфинал. Соревнования проходят в Лондоне, призовой фонд составляет $9 млн.

33-летний Надаль победил со счетом 6:7 (4:7), 6:4, 7:5, испанец посеян на турнире под первым номером, 21-летний Циципас имеет шестой номер посева. Эта встреча стала шестой между спортсменами, Надаль одержал пятую победу.

Оба теннисиста играют в группе Андре Агасси, где также выступают Александр Зверев из Германии и россиянин Медведев, который потерял шансы на выход в полуфинал турнира после победы Надаля. Циципас одержал две победы на групповом этапе, досрочно обеспечив себе выход в плей-офф, Надаль же сыграет в полуфинале в случае победы Медведева над Зверевым позднее в пятницу. Медведев на дебютном Итоговом турнире в карьере потерпел два поражениях в двух встречах, проиграв Циципасу и Надалю.

Из группы Бьорна Борга в полуфинал вышли австриец Доминик Тим и швейцарец Роджер Федерер, одержавшие по две победы в групповом раунде, с ними выступали серб Новак Джокович и итальянец Маттео Берреттини. Полуфинальные пары станут известны позднее в пятницу после матча Медведев - Зверев, полуфиналы пройдут 16 ноября, финал - 17 ноября.

Надаль является лидером рейтинга ATP, за карьеру он выиграл 84 турнира ATP в одиночном разряде, в том числе 19 турниров серии Большого шлема - 12 раз он выиграл Открытый чемпионат Франции, четыре раза - Открытый чемпионат США, дважды - Уимблдон, один раз - Открытый чемпионат Австралии. Также испанец завоевал две золотые медали Олимпийских игр (ОИ-2008 - одиночный разряд, ОИ-2016 - в парах). Циципас в рейтинге ATP идет шестым, на его счету три победы на турнирах ассоциации. На турнирах серии Большого шлема лучшим результатом грека является выход в полуфинал Открытого чемпионата Австралии 2019 года.

Медведев одержал семь побед на турнирах АТР в карьере. В нынешнем сезоне россиянин выиграл соревнования в Софии, Санкт-Петербурге, турниры серии "Мастерс" в Цинциннати (штат Огайо, США) и Шанхае (Китай) и дошел до финала Открытого чемпионата США. Кроме того, он выходил в финал на турнирах в Монреале, Вашингтоне, Барселоне и Брисбене, приняв участие в девяти финалах текущего сезона (лучший результат в мире). С 9 сентября он находится на рекордной для себя четвертой строчке мирового рейтинга.

О турнире

Итоговый турнир ATP проводится с 1970 года, чаще всех на турнире побеждал Федерер - шесть раз. Среди российских теннисистов победу одерживал только Николай Давыденко в 2009 году, также он выходил в финал соревнований в 2008 году, где проиграл Джоковичу. В 1997 году в финале играл Евгений Кафельников, уступивший американцу Питу Сампрасу.