"Важный опыт". Даниил Медведев уступил во всех матчах на дебютном Итоговом турнире АТР

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Россиянин Даниил Медведев завершил выступление на Итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Лондоне, так и не одержав ни одной победы. В ночь на субботу он проиграл в третьем матче группового этапа немцу Александру Звереву со счетом 4:6, 6:7. 23-летний россиянин выходил на матч, зная, что это его последняя игра на лондонском турнире. Чуть ранее испанец Рафаэль Надаль обыграл грека Стефаноса Циципаса, лишив россиянина даже теоретических шансов на продолжение борьбы.

В группе Андре Агасси Медведев занял четвертое место. Первым стал Циципас, вторым - Зверев, третьим - Надаль. В группе Бьорна Борга первым стал австриец Доминик Тим, вторым - швейцарец Роджер Федерер, третьим - серб Новак Джокович, четвертым - итальянец Маттео Берреттини. В полуфинале Зверев сыграет с Тимом, Федерер - с Циципасом, обе встречи пройдут 16 ноября. Финал состоится 17 ноября. Призовой фонд Итогового турнира - 2019 составляет $9 млн. Итоговый турнир ATP проводится с 1970 года, самым титулованным теннисистом является Федерер, побеждавший шесть раз. Среди российских теннисистов победу одерживал только Николай Давыденко в 2009 году, также он выходил в финал соревнований в 2008 году, где проиграл Джоковичу. В 1997 году в финале играл Евгений Кафельников, уступивший американцу Питу Сампрасу. "Не хватило сил" По словам президента Федерации тенниса России (ФТР) Шамиля Тарпищева, трагедии из выступления россиянина делать не стоит. "Медведев получил важный опыт, ведь он впервые играл на таком турнире. Понятно, что больно ударило поражение от Надаля, но это не трагедия. Просто, Дане не хватило сил", - сказал Тарпищев ТАСС.

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Медведев после матча со Зверевым признался, что еще надеется попасть на Итоговый турнир в будущем, чтобы сыграть лучше. "Я впервые играл на Итоговом турнире, а с первого раза у меня редко что получается. Надеюсь, полученный опыт мне поможет, если я еще сыграю на этом турнире, то выступлю лучше", - сказал Медведев. В нынешнем сезоне россиянин выиграл соревнования в Софии, Санкт-Петербурге, турниры серии "Мастерс" в Цинциннати (штат Огайо, США) и Шанхае (Китай) и дошел до финала Открытого чемпионата США. Кроме того, он выходил в финал на турнирах в Монреале, Вашингтоне, Барселоне и Брисбене, приняв участие в девяти финалах текущего сезона (лучший результат в мире). Медведев занимает четвертое место в рейтинге ATP, он одержал семь побед на турнирах ассоциации в карьере. Из Лондона в Мадрид Медведеву же теперь в составе сборной России предстоит выступить в Мадриде на финальном этапе Кубка Дэвиса. Российские теннисисты сыграют с командами Испании и Хорватии в группе В, первый матч россияне проведут против хорватов 18 ноября. Помимо Медведева в сборную России вошли Карен Хачанов, Андрей Рублев и Евгений Донской.