Футболист Бакаев назвал уроком разгромное поражение от бельгийцев в матче отбора ЧЕ-2020

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 ноября. /ТАСС/. Полузащитник Зелимхан Бакаев считает, что крупное поражение от команды Бельгии в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2002 года по футболу станет уроком для сборной России. Такое мнение игрок выразил в эфире телеканала "Матч Премьер" .

Сборная России крупно проиграла бельгийцам в матче отбора ЧЕ-2020 и стала второй в группе

Матч Россия - Бельгия, который прошел в Санкт-Петербурге, завершился со счетом 1:4.

"Думаю, мы все отдали, но сегодня не наш день. Поражение от команды Бельгии не станет для нас ударом. Мы вышли [на чемпионат Европы], задачу выполнили. Наоборот, [поражение от бельгийцев] урок для нас, чтобы мы сделали выводы и были еще сильнее на самом чемпионате", - сказал Бакаев.

Ранее команды Бельгии и России гарантировали себе участие в финальной части чемпионата Европы. В заключительном матче отборочного турнира россияне 19 ноября на выезде встретятся с командой Сан-Марино.