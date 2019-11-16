Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Евро-2020

Футболист Бакаев назвал уроком разгромное поражение от бельгийцев в матче отбора ЧЕ-2020

По словам полузащитника сборной России, это поражение не станет для команды ударом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 ноября. /ТАСС/. Полузащитник Зелимхан Бакаев считает, что крупное поражение от команды Бельгии в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2002 года по футболу станет уроком для сборной России. Такое мнение игрок выразил в эфире телеканала "Матч Премьер".

На эту тему
Сборная России крупно проиграла бельгийцам в матче отбора ЧЕ-2020 и стала второй в группе

Матч Россия - Бельгия, который прошел в Санкт-Петербурге, завершился со счетом 1:4.

"Думаю, мы все отдали, но сегодня не наш день. Поражение от команды Бельгии не станет для нас ударом. Мы вышли [на чемпионат Европы], задачу выполнили. Наоборот, [поражение от бельгийцев] урок для нас, чтобы мы сделали выводы и были еще сильнее на самом чемпионате", - сказал Бакаев.

Ранее команды Бельгии и России гарантировали себе участие в финальной части чемпионата Европы. В заключительном матче отборочного турнира россияне 19 ноября на выезде встретятся с командой Сан-Марино.

Теги
Евро-2020
Реклама на ТАСС
Евро-2020
Бельгийский футболист Витсель заявил, что рад вернуться в Россию
Бывший игрок "Зенита" принял участие в матче отборочного цикла чемпионата Европы Россия - Бельгия, который прошел на "Газпром Арене"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС