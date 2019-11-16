Черчесов: сборная России по футболу всегда с удовольствием играет в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 ноября. /ТАСС/. Футболисты сборной России всегда с удовольствием играют в Санкт-Петербурге. Об этом на пресс-конференции после матча с бельгийцами рассказал главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

Сборная России крупно проиграла бельгийцам в матче отбора ЧЕ-2020 и стала второй в группе

Россияне в отборочном матче чемпионата Европы - 2020 в Санкт-Петербурге проиграли команде Бельгии со счетом 1:4 на санкт-петербургской "Газпром Арене". В последний раз россияне играли в Санкт-Петербурге на чемпионате мира прошлого года против команды Египта (3:1).

"Мы играем не первый раз, всегда атмосфера великолепна, и мы с удовольствием играем в Санкт-Петербурге. Данный матч не исключение", - сказал Черчесов.

Сборная России, обеспечившая себе путевку на чемпионат Европы, проведет заключительный матч квалификации с командой Сан-Марино на выезде 19 ноября.