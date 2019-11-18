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Евро-2020

Сборная Италии по футболу нанесла команде Армении самое крупное поражение в истории

Встреча отборочного турнира ЧЕ-2020 завершилась со счетом 9:1
Футболисты сборной Италии EPA-EFE/CARMELO IMBESI
Описание
Футболисты сборной Италии
© EPA-EFE/CARMELO IMBESI

ТАСС, 19 ноября. Сборная Италии по футболу одержала крупную победу над командой Армении со счетом 9:1 в домашнем матче заключительного тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.

В составе победителей забитыми мячами отметились Чиро Иммобиле (8-я и 33-я минуты), Николо Дзаньоло (9, 64), Николо Барелла (29), Алессио Романьоли (72), Жоржиньо (75 - с пенальти), Рикардо Орсолини (78) и Федерико Кьеза (81), у проигравших отличился Эдгар Бабаян (79). Для сборной Армении это поражение стало самым крупным в истории. Ранее самым крупным счетом, с которым проигрывала армянская команда, был 0:7. С таким результатом сборная Армении уступала дважды - командам Чили и Грузии в товарищеских матчах в 1997 году.

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В других матчах группы J сборная Греции обыграла команду Финляндии со счетом 2:1, а сборная Боснии и Герцеговины оказалась сильнее команды Лихтенштейна - 3:0. В турнирной таблице на первых двух местах, дающих право на участие в финальной части чемпионата Европы, финишировали команды Италии, которая набрала 30 очков из 30 возможных, и Финляндии (18 очков). Следом расположились сборные Греции (14), Боснии и Герцеговины (13), Армении (10) и Лихтенштейна (2).

Сборная Испании в группе F разгромила команду Румынии (5:0), сборная Швеции обыграла команду Фарерских островов (3:0), а сборная Норвегии оказалась сильнее команды Мальты (2:1). В турнирной таблице первое место заняла сборная Испании (26 очков), далее расположились команды Швеции (21), Норвегии (17), Румынии (14), Фарерских островов и Мальты (по 3).

Чемпионат Европы в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет в 12 европейских городах. Матчи состоятся в Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме. Санкт-Петербург примет три матча группового этапа и четвертьфинал. Жеребьевка группового этапа турнира пройдет 30 ноября в Бухаресте.

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Евро-2020
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