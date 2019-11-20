Неудовлетворительные результаты стали причиной увольнения тренера "Сочи" Точилина

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Бывший главный тренер футбольного клуба "Сочи" Александр Точилин покинул команду из-за неудовлетворительных результатов. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор сочинцев Дмитрий Рубашко.

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Ранее клуб объявил об отставке Точилина. Исполняющим обязанности главного тренера до конца сезона будет входивший в тренерский штаб команды Роман Березовский.

"Решение об отставке было обоюдным. Причиной стали неудовлетворительные результаты", - сказал Рубашко.

"Сочи" был образован летом 2018 года на основе санкт-петербургского "Динамо", которое с 2015 года возглавлял Точилин. По итогам сезона-2018/19 клуб завоевал право выступать в элитном дивизионе чемпионата России, а Точилин был признан лучшим тренером первенства Олимп - Футбольной национальной лиги.

"Сочи" занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице премьер-лиги, набрав 13 очков в 16 матчах, последнюю победу команда одержала 30 сентября над "Ахматом" (2:0). В следующем туре сочинская команда 24 ноября на выезде сыграет с "Уфой".